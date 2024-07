One Direction: la boyband que se convirtió en un fenómeno sin precedentes para la industria musical

El 25 de marzo de 2015, para muchos, es una fecha más en el calendario, pero para los fanáticos de One Direction, es un día trágico: Zayn Malik anunciaba por sorpresa, a través de un post en redes sociales, su salida de la banda.

"Mi vida con 1D ha significado mucho más de lo que habría imaginado. Pero, después de cinco años, siento que para mí es el momento idóneo para dejar el grupo", expresó en ese entonces, dejando a millones de fans en shock y con el corazón roto.

Tras la salida de Zayn, One Direction continuó como cuarteto; sin embargo, algunas semanas después, Harry, Liam, Louis y Niall dieron a conocer que se tomarían un descanso temporal, con la esperanza de reunirse en el futuro, finalizando, oficialmente, con sus actividades como agrupación en 2016.

Ocho años han pasado desde entonces y aunque cada uno ha seguido su propio camino en solitario, las Directioners los siguen recodando cada 23 de julio, fecha en la que se formó la banda.

El fenómeno One Direction

Era el año 2010 y cinco jóvenes desconocidos se presentaron a las audiciones de "The X Factor" en Reino Unido, en busca de una oportunidad en la industria.

Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson jamás imaginaron que sus vidas cambiarían para siempre cuando Simon Cowell, juez del programa, decidió unirlos en una sola banda. Así nació One Direction, una boyband que no sólo marcaría a una generación, sino que se convertiría en un fenómeno global sin precedentes.

Su debut en el escenario de "The X Factor" llamó la atención de los televidentes, y aunque no ganaron la competencia, este fue el principio de su ascenso.

El viaje de la banda estuvo impulsado por la fuerza de las redes sociales y la era digital. Su música y su encanto se viralizaron rápidamente, ayudados por plataformas como YouTube, Twitter e Instagram, que permitieron a los fans conectarse con ellos de una manera nunca antes vista.

En cinco años, lanzaron cinco álbumes que dominaron las listas de éxitos en múltiples países. Desde "What Makes You Beautiful" hasta "Drag Me Down". Su tercer álbum, "Midnight Memories", que fue el más vendido a nivel mundial en 2013.

Los conciertos también fueron eventos memorables, la gira "Where We Are Tour" en 2014 fue la más lucrativa en la historia del grupo, recaudando 290 millones de dólares y atrayendo a millones de fans alrededor del mundo.

A lo largo de su carrera, ganaron casi 200 premios, incluyendo siete Brit Awards, cuatro MTV Video Music Awards, seis Billboard Music Awards y siete American Music Awards. Nunca recibieron un Grammy, pero fueron el primer grupo de la historia en colocar sus cuatro primeros álbumes en el número uno de las listas de éxitos.

En 2013, fueron los artistas más vendidos del mundo y en un año más tarde, Billboard los nombró "Artista del Año". Su éxito comercial fue igualmente impresionante, vendiendo más de 70 millones de discos a nivel mundial y posicionándose entre las boybands más exitosas de todos los tiempos.

