Durante años, Olivia Collins ha interpretado a personajes memorables en telenovelas y películas mexicanas, muchas veces encarnando a personajes fuertes y decididas o de moral ambigua. Pero esta vez, su nuevo reto no será en un foro de grabación, sino dentro de la casa más vigilada, con cientos de cámaras...sin libreto y con millones de espectadores conectados. La actriz, quien aceptó formar parte de "La Casa de los Famosos", reconoce que su decisión llegó acompañada de nervios, incertidumbre… y también ilusión.

“Estoy preparada, pero tengo todas las emociones encontradas”, confesó en entrevista con EL UNIVERSAL.. “No sabes a qué te vas a enfrentar, pero mi decisión ya está tomada”.

Aunque su trayectoria artística habla por sí sola, fue la voz de sus hijas la que impulsó a Olivia a aceptar esta propuesta.

“Me dijeron: ‘Mamá, los realities son lo de hoy. Tienes que captar otro tipo de público, uno más joven’”, recuerda.

Para ella, la experiencia también representa una oportunidad de crecimiento personal: enfrentarse a su propia timidez y aprender a socializar en un entorno tan expuesto como íntimo.

“Soy muy hogareña, me gusta estar en mi casa. El encierro no me preocupa. Lo que más me va a retar es la parte social”, confiesa.

La Olivia detrás de la villana

Aunque el público está acostumbrado a verla como personajes de carácter fuerte, dentro de la casa, admite que será simplemente Olivia de la Orta Colín, como ella misma aclara.

“Van a ver a la mujer que hace de comer, que limpia, que va al baño, que duerme. A la que no interpreta, sino que simplemente es”, afirma.

Su objetivo no es tomar el rol de “mamá” ni de líder: quiere ser compañera. “Voy a tratar de empatizar con todos, aunque ya estando ahí, quién sabe qué pase”, admite con franqueza.

Consciente de que su imagen pública podría cambiar, para bien o para mal,no teme mostrarse vulnerable ni auténtica. “Este programa puede acabar con tu carrera o hacer que te amen más. Pero yo he sido muy franca toda mi vida. Si eso me juega a favor o en contra, ya será otra historia.”

Incluso se ha preparado emocionalmente con terapia y ejercicios mentales para enfrentar la presión de estar vigilada constantemente. Su actitud es clara: no tiene estrategia, pero sí convicciones. “Voy a ser fiel a mí misma, a mis valores, a mi educación y a mi carrera”.

El reto también implica convivir con celebridades de distintas edades y trayectorias, como Facundo, Alexis Ayala, Mar Contreras, Dalilah Polanco y Aaron Mercury y Aldo de Nigris. La actriz dice que está abierta a aprender de todos: “Ahí vamos a estar varias generaciones y es interesantísimo todo lo que podemos aportar”.

Aunque reconoce que tiene fama de ser una mujer de carácter fuerte, confía en poder mantener el respeto y la educación por delante. “Puedo decir las cosas sin engancharme y sin ofender. Esa es la clave”, asegura.

Con esta decisión, Olivia Collins no solo da un salto hacia un nuevo tipo de exposición mediática, también reescribe el final de un capítulo que ha estado marcado por su resiliencia. Apoyada por sus hijas, quien incluso manejará sus redes sociales durante su estadía en la casa, la actriz ve en esta experiencia una forma de conectar con otras generaciones y demostrar que siempre es posible reinventarse.

“Soy una mujer de retos. Me he aventurado toda en la vida y he salido adelante”, resume.

"La Casa de los Famosos" inicia este 27 de julio por Vix y Las Estrellas.