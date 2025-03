Ofelia Cano responde molesta a Olivia Collins, quien la criticó por compartir audios de una conversación privada que sostuvo con Romina Mircoli, hija de Dulce, quien fue gran amiga de la actruz; Cano pidió a Collins que se mantuviera al margen, sin embargo, en su petición, recurrió a varios adjetivos peyorativos para describir a su compañera.

Cano fue señalada a pocos días del deceso de Dulce, con quien sostuvo una amistad por más de 30 años, debido a que fue ella quien le compartió a Jorge Flores, "el vidente de las estrellas", los audios que comprobarían que la cantante y su hija Romina tenían una muy mala relación, pues en ellos, la joven insultaba a su madre y cuestionaba varias de sus decisiones con intolerancia y severidad.

Así como en ese entonces, ahora Cano se deslinda de cualquier tipo de responsabilidad, afirmando que ella no filtró los audios, pues estos fueron publicados por Flores y que su único tropiezo estribaba en haber confiando en la discresión del vidente.

Sin embargo, su actuar generó la desaprobación generalizada, tanto del público como de personas allegadas a Dulce, como fue el caso de Collins que, al enterarse de lo sucedido con los audios, impotente, aseguró que, de encontrarse con Cano, no respondería de sí.

Cano fue cuestionda, este fin de semana, acerca de qué opinión le merecía la postura de Collins.

Sarcástica, afirmó que seguía esperando a que Olivia la confrontara y, aunque dejó claro que se trataba de una forma de tomar la situación con comicidad, sorprendió la forma en que se expresó de la actriz, usando términos despectivos.

Uno de ellos hizo referencia a que, según Cano, Olvia no tenía la capacidad intelectual o para tener una postura racional ante los acontecimientos.

"¿Dónde está Olivia?, ¿No está aquí Olivia?, no... pero que ladra no muerde, o la espero para morderla... primero la educación, los principios, eso no me preocupa, no me angustia, soy una persona de fe y (en) esta situación que viví, siempre estuve de la mano de Dios, fue verdaderamente grotesco y, además, las opiniones de compañeros que, sin conocerme, como Olvia Collins, que ¿si la conozco?, sí, pero no es mi amiga, como para que ella venga y diga que yo soy una desgraciada y no sé cuántas cosas dijo, pero no... yo ya dije, cuando la gente tiene su masa encefálica muy empobrecida, muy flaca, no piensa, recurre a lo fácil, a agredir, a señalar, a dañar", expresó.

Basada en esa lógica, la actriz dijo que la impresión que Collins tenga de su persona la tiene sin cuidado y que, en cambio, ella sí conoce situaciones que dejarían a su compañera muy mal parada.

"Por lo tanto, mi querida señora Collins me río de lo que has dicho de mí porque no me conoces nada y, lo peor de todo, no conoció a Dulce; trabajó en un reality (´Siempre reinas´), sí es cierto, pero de eso a ser amigas... yo, treinta y pico de años, no (fuimos) amigas, sino hermanas".

"¿De qué te decepcioné (Olivia)?, la que me decepcionó es ella a mí y me viene decepcionando desde hace muchos años atrás, ¿eh?, porque es una señora que trae una cola que, cuidado Olivia... mira, tu cerebro está de este tamaño, chiquita, así... chiquito, calladita te ves más bonita porque te conoces unas historias..., mejor que se calle".

Pero no conforme con eso, recurrió a la apariencia de Olivia, para aconsejarle que se dedique a retocar su cabello por profesionales, pues sabía que, por su situación económica, era ella misma quien se lo pintaba.

"Le diría: ´-Hola güereja, oxigenada, ¿cómo estás?, que vaya a una estética a pintarse el cabello porque se lo pinta ella, que se preocupe por ella... chiquita linda, píntate el cabello en una estética porque tú solita te lo pintas, pobre...".

