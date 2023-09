NSYNC estrena canción, luego de 20 años de su último lanzamiento

El inesperado reencuentro de NSYNC ha causado sensación no sólo en sus fans, sino también en toda una generación que, lo quisiera o no, creció escuchando sus canciones, debido a que se convirtió en una de las boy band más famosas y representativas de los noventas y principios de los 2000, por ello, cuando el quintento apareció de nuevo en el escenario de los VMA, recibieron el aplauso de un público que fue el más entusiasmado con la noticia de la agrupación está por lanzar un nuevo tema que representaría su primer estreno luego de 20 años sin lanzar una canción.

Aunque NSYNC nunca dijo adiós ni oficializó su separación, desde 2002, dejaron de lanzar álbumes y sólo ocasionalmente se encontraban para asistir a eventos de caridad, en lo que correspondió a los dos años posteriores. De hecho, la última vez que Justin Timberlake, Joey Fatone, JC Chasex, Lance Bass y Chris Kirkpatrick estuvieron reunidos en un escenario, cuando asistieron a sus últimos VMA juntos en 2013, por eso, que se reencontraran en este mismo evento significó mucho para sus seguidores.

NSYNC fue una de las bandas más icónicas de finales de los 90 e inicios de los 2000. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Fue la misma noche en que se llevaron a cabo los premios de MTV que se supo que la banda participaría anunciando las y los nominados por Mejor Video de Pop, por lo que entregó el "moonman" a Taylor Swift por su canción "Anti-Hero", luego de que la famosa cantante compitiera con otras figuras importantes de la música como Miley Cyrus, Demi Lovato, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Ed Sheeran y Pink.

Lee también: Cazzu y Nodal ya son papás, con tierna foto anuncian el nacimiento de su bebé

Ty fue una de las más eufóricas al percatarse de que la boy band estaba en la premiación, sobre todo, cuando subió al escenario para recibir el galardón de las manos de unas de sus estrellas favoritas de la infancia, a las que no pudo evitar preguntarles acerca e si tenían planes juntos, como los de emprender una gira o lanzar una nueva producción discográfica.

"No me está yendo bien pasando de esto a esto. Tenía sus muñecos. ¿Están haciendo algo? ¿Qué va a pasar ahora? Van a hacer algo y necesito saber qué es", dijo frente a toda la multitud.

La cantante recibió el premio Mejor Pop por parte de la icónica banda. Foto: AFP

Y Swift no se equivocó pues, aunque la banda ya negó que estén organizando un reencuentro arriba de los escenarios, sí estuvo trabajando en una canción que formará parte del soundtrack de la quinta entrega de la película "Trolls", nos referimos a "Better Placer", pues recordemos que Justin Timberlake presta su voz a Branch, pero no será la única canción de la banda que formará parte de la banda sonora de la cinta, pues su clásico "I want you back" también estará incluido.

Aunque en el trailer de "Trolls" ya podemos escuchar un fragmento de la canción, esta se estrenará por completo el 29 de septiembre.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc