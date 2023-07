Novio de Apio Quijano se presentará hoy en la gala de "LCDLFM"

Pese a que Apio Quijano ha evidenciado la atracción que siente por Jorge Losa, su compañero dentro de "La casa de los famosos México", su novio Juan Pablo Serrano asegura no sentirse ni celoso ni amenazado por los abrazos y gestos de afecto que se muestran uno al otro, debido a que es consciente de que se trata de un juego, además, el influencer habla de lo enamorado que se encuentra del integrante de Kabah con el que lleva más de un lustro de relación y hoy, en la gala de eliminación del programa, se dará cita para hablar de la relación que lo une a su amado.

La participación de Apio dentro de este reality show ha sorprendido debido a que, como nunca antes, ha abierto su corazón para hablar acerca de su vida privada, la que siempre había mantenido en discreción, pues fue durante las primeras semanas de la competencia en las que el cantante decidió hablar de su orientación sexual, compartiendo que se identificaba como una persona bisexual pues, como sabíamos, cuando era joven sostuvo una relación amorosa con su compañera de la agrupación María José, sin embargo, nunca había dado a conocer una relación con un hombre públicamente.

Luego de hablar de este aspecto de su vida, Quijano llegó a reconocer que, al entrar a la casa, fue Marie Claire Harp quien más atractiva le pareció y la competidora que más se le acercaba a "su tipo", aunque también mencionó el nombre de Jorge Losa, cuando Wendy Guevera -con quien ha construido una muy buena amistad- le pidió que eligiera también un hombre de la casa y, aunque eligió al "Albacete", aclaró que lo que más le atraía de él no era su físico, sino su forma tan caballerosa de ser, pues esa era la clase de hombres con la que se relacionaba.

La inmediata salida de Marie Claire en la primera semana de expulsión evitó que ella y Apio se conocieran más, a diferencia de lo que ha sucedido con Jorge y Apio a lo largo de más de siete semanas, en la que los dos han constatado que tienen muchas cosas en común, a tal grado que el actor de origen español le ha agradecido al cantante, en más de una ocasión. su honestidad y forma de ser, pues eso lo ha hecho sentir con más confianza dentro de la casa. Pero la buena amistad entre ellos no se ha limitado a las palabras, pues por las imágenes hemos apreciado que lo de ellos es el contacto físico, debido a que se les ha visto abrazados y recostados en la misma cama, cercanía que, al menos a Ferka, potencial pareja de Losa, no le ha gustado nada.

Así lo dejó ver en una de las transmisiones en que, cada noche, Galilea Montijo cuestiona a algunas y algunos de los exintegrantes del show acerca de lo que sigue sucediendo dentro de la casa, pues María Fernanda Quiroz -como es su nombre de pila- expresó que aunque no le caía en gracia que Apio evidenciara la atracción que sentía por Jorge, dijo que lo que realmente le preocupaba era que el novio de Apio fuera a disgustarse con él por no darle un lugar a su relación mientras convivía con el español dentro de la casa.

Fue en ese momento en que la audiencia comenzó a cuestionarse quién era el novio de Apio, sin embargo, no fue sino hasta hace unos días, cuando Federica Quijano se dio cita en la primera función de "Vaselina", a la que fue acompañada de su cuñado, el influencer Juan Pablo Serrano, a quien presentó a los medios que se concentraron en la alfombra roja de la obra y a quien cedió la palabra cuando comenzaron a cuestionarlos acerca de la estadía de su hermano del reality show de Televisa y su cercanía a Losa: "Mira, aquí está mi cuñado, entonces... evidentemente lo de Jorge nos da risa, pero Juan Pa tiene una mejor explicación", dijo mientras señalaba al influencer que, así como ella, portaba una playera con la cara de Apio estampada.

"Obviamente es todo un juego, sabemos que al final de cuentas están ahí encerrados, una persona ahí por tanto tiempo es muy difícil (y) al final también editan las cosas como ellos quieran para generar polémica", indicó.

Además, habló del amor que siente por Quijano con quien tiene una relación de hace más de cinco años, pues aseguró que cuando conoces a Apio no hay forma en que no lo ames o no quieras permanecer cerca de él: "Al Apio lo amamos, el Apio es una persona de que, cuando lo conoces, no quieres dejar de estar con él y eso es lo que le pasa a todos los integrantes, entonces, de ahí a que se pueda malinterpretar o que inventen unas cosas, sabemos que va a pasar", destacó.

También negó sentirse inseguro de la fidelidad que le profiere su pareja, y destacó que es "cero" celoso, pues sabe que mucho de lo que se dice es para llamar la atención de la audiencia.

Así como Serrano dio estas declaraciones para diferentes medios, se tomó un momento para contestar las preguntas de una revista de circulación nacional, a la que le dijo que estaba muy enamorado de Apio, a casi seis años de la relación, con quien se lleva 13 años de diferencia, pues él tiene 33 años y el cantante 46, y aunque su noviazgo ha sido largo, descartó la posibilidad de que se casen o se muden juntos en un futuro cercano, pues destacó que así como han llevado al relación, hasta el momento, ha funcionado muy bien.

Finalmente, en las historias más recientes que Juan Pa ha compartido en su Instagram, se puede apreciar que no se quedó con las manos cruzadas y ayer pasó dentro de un automóvil, en compañía de amistades, frente a las instalaciones de la casa para gritarle a su amado y refrendarse su apoyo incondicional, mismo motivo por el que, muy entusiasmado, contó que hoy será la primera gala a la que asista, pues se trata de la primera nominación de Apio y quiere estar a su lado, pase lo que pase, ya sea que siga en la contienda o salga del reality show.

"Oigan, pues ya llegó el domingo de expulsión, qué nervio, qué nervio de verdad... pero bueno, vamos a apoyar y hoy vamos a darle con todo para salvar al ´Api´ y hoy voy a estar en la gala, ahí en el panel, defendiéndolo, entonces ahí nos vemos, dándolo todo y votando y votando", dijo con efusividad.

