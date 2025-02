Hollywood, California.— Conan O’Brien por fin se salió con la suya. El comediante y host durante años de la cadena NBC y que cada año se apropia de la Comic-Con en San Diego con sus entrevistas a celebridades, dio la patadita de salida a la puesta de la alfombra roja frente al Teatro Dolby, donde este domingo se celebrará el premio de la Academia.

“¡Un aplauso para estos hombres de verdad!”, pidió O’Brien a la prensa internacional la mañana de ayer, al lado de un trío de latinos trabajadores que lo ayudaron a empujar el pesado rollo.

Con su humor característico, Conan, de copete rojo y sus 1.93 de estatura, se acostó sobre el resto del rollo de alfombra para que los fotógrafos le capturaran sonriendo, mientras decía lo bueno que era descansar un rato.

El rostro del comediante nacido en Boston está en los carteles que custodian el cruce de la avenida de Hollywood y Highland, con la leyenda “Él fue hecho para esto” (He was made for this).

En lo que se avecina la edición 97 de los premios de la Academia, horas antes el chef Wolfgang Puck mostró a la prensa parte de lo que será el festín para los nominados y ganadores cuando suceda el llamado Governors Ball, una vez finalizada la entrega del Oscar, cerca de las 22:00 horas México.

Panes con salmón en forma del Oscar salpicados de caviar, brochetas de chocolate doradas emulando la estatuilla de la Academia, cigarros de chocolate, macarrones con queso, hamburguesas y tacos miniatura, vino traído de Asia y, sobre todo, champán, serán parte del menú que se dará en bufete a los glamourosos asistentes.

A manera de aperitivo del ambiente del Oscar, los nominados en las 23 categorías para el premio de la Academia se reunieron la noche del martes para tomarse la foto de la generación 2025, debido a que el momento se aplazó por los incendios sucedidos en enero en los alrededores de Los Ángeles.

La brasileña Fernada Torres, nominada a Mejor actriz por Aún estoy aquí, posó al lado de sus compañeras de terna Demi Moore, Cynthia Erivo y Mikey Madison. La española Karla Sofía Gascón estuvo ausente; llegará para la celebración del domingo.

Además de actores como Ariana Grande, Sebastian Stan, Colman Domingo, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Monica Barbaro y Ralph Fiennes, realizadores como James Mangold y el productor-director Denis Villeneuve estuvieron presentes. Decenas de los llamados artistas y técnicos detrás de cámaras, postulados a la estatuilla dorada, también recibieron sus diplomas de nominados y el abrazo de la Academia en su museo.