Con la honestidad que la caracteriza, Mon Laferte compartió un momento profundamente personal: recientemente fue diagnosticada con condición que, según confesó, cambió la manera en que se entiende a sí misma.

La cantante habló abiertamente del tema en una entrevista para el podcast "Creativo", donde relató que hace poco recibió el diagnóstico. El trastorno bipolar es una enfermedad mental caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo, que alternan entre periodos de tristeza y episodios de euforia, irritabilidad o una actividad intensa, según explica el portal "MedlinePlus".

Al recordar cómo se sintió al enterarse, Mon dijo: “Lloré al principio, porque no quería ser como ‘rara’. Decía: ‘Yo no quiero ser así’, pero después sentí un alivio al entender lo que pasaba”.

Lee también: Rock, amor y melancolía en el Vive Latino

La intérprete de "Tu falta de querer" reconoció que, si bien al principio sintió miedo, poco a poco fue encontrando consuelo al darse cuenta de que muchas otras personas también viven con esta condición. “Sientes que perteneces a un sitio y que no simplemente eres una ‘loca’, como uno tiene esa idea al principio, sino que (entiendes) ‘pasa esto en mi cerebro y es muy simple, le doy esto y lo ordeno, y todo está bien’”, dijo con una sonrisa.

Para Mon, el diagnóstico no solo trajo claridad, sino también tranquilidad. Saber que se trata de una enfermedad estudiada y documentada le dio cierta seguridad. Sin embargo, dejó claro que no se escuda en ello: “Yo no me compro esa de ‘soy bipolar’ y entonces yo…”, dijo, haciendo referencia a la importancia de hacerse responsable, incluso al vivir con un diagnóstico.

También comentó que ya no se siente tan perdida, pues entender su condición le ha permitido sentirse acompañada debido a que hay personas que pasan por lo mismo.

Lee también: Mon Laferte expone su dura historia de vida en una carta abierta: "Fui violada a los 7 años"

Durante la charla, Laferte también habló de otros problemas de salud que ha enfrentado. Recordó que desde hace años sufría dolores constantes en el cuerpo y, aunque recibió varios diagnósticos, decidió seguir buscando respuestas. Se sometió a estudios genéticos que revelaron mutaciones en algunos de sus genes, aunque aún no hay claridad sobre las consecuencias que podrían tener.

“Hay tantas cosas que no tenemos idea, porque no hay suficiente información. No han encontrado otras personas que tengan el mismo gen mutado”, explicó.

Cabe recordar que en el pasado, la cantante también fue diagnosticada con cáncer de tiroides.

Lee también: Mon Laferte divide opiniones por video musical en el que "disfruta" del sexo oral