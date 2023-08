No podrás creer lo que colecciona Thalía con especial significado

Ariadna Thalía Sodi Miranda, ​conocida simplemente como Thalía, sigue dando de qué hablar cada vez que postea algo en sus redes sociales. La bella mexicana, y dueña de una extensa trayectoria, es considerada una de las máximas estrellas que ha sabido grabar su nombre en la historia como actriz, cantante y empresaria.

Thalía tiene 51 años y en la actualidad, además de seguir desplegando su talento por los escenarios, es toda una influencer en la plataforma de Instagram en donde ya tiene cerca de 21 millones de seguidores. Allí es donde la artista comparte fotografías y videos de sus viajes, sus shows y sus momentos en familia y con amigos.

El posteo de Thalía en Instagram

Entre el contenido que Thalía publica en sus redes sociales, no faltan los contactos estrechos que mantiene con sus fanáticos. Resulta muy común hallar videos en los que la artista responde preguntas y comparte situaciones de su vida privada con quienes integran su vasto e incondicional fandom.

En este marco, Thalía sorprendió recientemente a sus seguidores al dar detalles de los “tesoros” que le gusta coleccionar. Fue a través de una de sus historias donde la intérprete de “Equivocada” explicó y mostró lo que colecciona y el especial significado que tiene para ella.

“Fuera de broma, me encanta hacer colecciones. Siempre hago colecciones de cositas. Tengo colecciones de aretes. Siempre me han gustado los dijes y pues miren cuantos recuerdos tiene cada uno. Me encantan”, señaló Thalía mientras mostraba en su cuenta de Instagram los dijes que lleva consigo. Así, la cantante dejó en evidencia el valor que le otorga a las pequeñas cosas y cómo valora los bellos recuerdos.