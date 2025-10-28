Las leyendas aseguran que cuando se filma una historia de terror para cine o tv, tanto el equipo de producción como el elenco de la misma, experimentan cosas que se pueden calificar de paranormales, aunque para algunos sólo sea coincidencia.

En el caso de “No me sigas”, película mexicana que llega este jueves a la cartelera, todo parece indicar que lo percibido en el viejo edificio Canadá, de la avenida Insurgente, en la Ciudad de México, tuvo que ver con fuerzas sobrenaturales.

De entrada, este edificio (que en su momento fue escenario de varios asesinatos) llevaba décadas abandonado hasta que el equipo de la cinta la eligió como una de sus sedes.

Lee también "No me sigas", cinta que se filmó en un edificio “maldito” y entre ratas

“No me sigas” es la primera película en español por parte de la casa estadounidense Blumhouse (“La purga” y “Actividad paranormal”), la cual sigue a una influencer (Karla Coronado) que supuestamente investiga hechos paranormales, así como de su amiga (Julia Maqueo) y un joven cuya identidad se guarda por ahora en secreto (Yankel Stevan).

Se trata de la ópera prima de Ximena y Eduardo Lecuona filmada el año pasado.

“Cuando Karla y yo estábamos en uno los cuartos nos sentíamos mal, pero salíamos y como si nada. Ximena y yo hicimos una limpia (espiritual) antes y después de filmar, pero las presencias continúan sintiéndose”, cuenta Eduardo Lecuona, director del filme.

De esto último fue depósito Yankel Stevan, a quien le permitieron una caminata por el edificio que llegó a ser de los más importantes en la capital mexicana.

En algún momento, cuando el actor se dio una vuelta por el lugar, no dejó de sentir como si alguien caminara detrás de él

“Era ver ratas caminando por los pies y palomas muertas, había una vibra bastante brava. Un día me dejaron dar un 'scouting' y literalmente sentía que alguien me venía siguiendo, era algo oscuro y pesado. Salí rápido”, rememora el histrión.

Ya en el rodaje unos cuadros se cayeron en escena sin explicación alguna.

Lee también El terror mexicano sube de nivel con "Game over"