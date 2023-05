No habrá huecos ni ranuras en La casa de los famosos México

Las celebridades que habiten La casa de los famosos México no podrán esconderse en ningún rincón de esta residencia, ya que estará integrada por 60 cámaras, algunas robóticas, que se controlan desde fuera y 80 micrófonos distribuidos a lo largo del espacio.

“No hay puntos ciegos en la casa, básicamente no hay dónde esconderse, es decir: en el lugar donde te pongas vas a ser visto, no hay ranuras, no hay huecos”, informó la productora de Endemol, Kirén Miret, en un recorrido realizado por EL UNIVERSAL.

Hay 65 ventanas con un tratamiento réflex para que ellos no sepan qué está sucediendo afuera, pero 24 horas hay gente atrás que estará monitoreando todo, no sólo para transmitirlo en tv, sino para asegurarse del bienestar de los jugadores, por lo que hay todo un equipo de seguridad y médica que los protegerán.

Los residentes perderán la noción del tiempo porque no habrá ningún reloj, no sabrán la hora, ni cuántos días llevan dentro.

“Esta casa ha sido remodelada para esta nueva temporada, está perfectamente equipada al límite con comodidades. Ellos vivirán la experiencia de estar encerrados sin poder salir, con gente que no conocen o que quizás les caen mal”, añadió Miret.

Las agresiones físicas no estarán permitidas bajo ninguna circunstancia: “Nosotros les hacemos una advertencia por el uso del lenguaje, del tema de creencias políticas, religiosas; cada uno tiene que ser cauto; nosotros tenemos el poder de sancionar”.

La Jefa será la voz que hable y controle la casa, que tendrá alberca, vestidor, gimnasio, área de lavado, fogata, habitaciones, baño unisex, confesionario, cocina y sala. El show iniciará este 4 de junio por Las Estrellas con galas los domingos y de lunes a viernes por el Cinco; además se podrá ver en ViX+ las 24 horas.