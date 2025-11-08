Pátzcuaro.- La película “No dejes a los niños solos” se elevó esta noche como la gran ganadora de Feratum, Festival Internacional de Cine Fantástico, al arrasar en la sección mexicana con cuatro premios ente ellos Mejor Largometraje y Dirección.

La nueva cinta de Emilio Portes (“Pastorela” y “Belzebuth”) inicia cuando una mujer (Ana Serradilla) debe dejar a sus dos pequeños hijos solos en una gran casa que está por comprar, sin saber que en ella hay algo más que un simple perro negro amenazante.

La película que vería la luz en salas comerciales a mediados del próximo año, de la mano de Videocine, se llevó a casa también los premios de Fotografía y Diseño de Producción.

Feratum es uno de los tres principales festivales de cine de género que se realizan en México. La edición 2025 significó su número 14, que comenzó el pasado jueves y que ayer incluyó la tradicional Marcha de las Bestias, a la que asistieron cientos de personas.

Portes, por compromisos de trabajo, no logró asistir a este pueblo mágico michoacano, por lo que le serán enviados a él y su equipo de trabajo.

En tanto la actriz Dolores Heredia se alzó con el premio a Mejor Actuación por su trabajo en “Seres”, cinta de ciencia ficción en donde interpreta a un mujer que entabla relación amistosa con un joven que está construyendo una mujer robot con fines médicos.

Por su parte “Estela”, cinta encargada de la función de clausura de Feratum, obtuvo el galardón a Mejor Guion. La proyección fue emotiva porque el director de la cinta, Adrián Araujo, falleció hace unos meses.

“Este premio es también para el director que hoy nos acompaña en otro plano; me llevo sus ganas de hacer cine, se quedó con las ganas de hacer su segunda película y que sepa que su memoria se quedará en la pantalla”, dijo Gil Espejo, escritor del filme.

En la Sección Internacional, el filme danés “Adorable humans” presumió los premios a Mejor Película, Dirección y Guion.

Dicha cinta está basada en cuentos de Hans Christian Andersen, con los cuales abordan el destino, la aceptación, el amor y la pérdida.

Una Mención Honorífica en Dirección Internacional fue para Laura Casabé por “La virgen de la Tosquera”.

Miguel Angel Marín, director de Feratum, anunció que desde este domingo arrancará con la preparación de la edición 2026, pues será la número 15.

“Y debemos echar la casa por la ventana”, subrayó.

Otros premios

Cortometraje mexicano

Mejor Corto: “Levantamuertos”.

Cortometraje de Terror: “Ni cumpleaños ni bautismos”.

Cortometraje de Sci-Fi y Fantasía: “Luces de la noche ”

Actuación: Susana Alexander por “MemoNeura”.