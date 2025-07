A lo largo de tres décadas Los de Abajo, banda mexicana que mezcla ska, punk y ritmos tradicionales, se ha propuesto ser cronista de las estampas que ofrecen calles de la Ciudad de México y amplificadora de las demandas de los marginados.

Sus integrantes se reconocen como una voz crítica y contestataria, cuya postura a veces tiene sus consecuencias.

“Nos pasó mucho cuando hablábamos de temas como Ayotzinapa, el EZLN o la migración. Nos vetaron por usar una máscara de Vicente Fox, por hablar del caso de Lidia Cacho, por decir lo que pensamos. Nos decían directamente: ‘No pueden hablar de eso’”, comparte Yocupitzio Arrellano, baterista de Los de Abajo.

El músico dice enfático que estas situaciones, lejos de desanimarlos, les hizo saber que su camino solo sería menos privilegiado.

“En festivales nos bajaban o nos pedían cambiar letras. Eso nos impulsó a hablar de lo que nos importa, de lo que le pasa a la banda en la calle”, añade.

El nombre del grupo proviene de la novela homónima de Mariano Azuela, clásico de la literatura mexicana, retrato la vida rural durante la Revolución.

Al adoptar ese nombre, la agrupación estableció un vínculo directo con la gente, con su historia, con los que luchan desde abajo.

“Siempre alzamos la voz ante lo que no nos parece, sin importar quién esté en el poder. La música es un espacio para amplificar las voces que no son escuchadas, y eso es parte de nuestra misión”, afirma Javier Zúñiga “El Apache”, percusionista de Los de Abajo.

Los músicos se han ocupado también de denunciar que fue durante el sexenio de Vicente Fox cuando fueron más perseguidos y sus integrantes recuerdan una experiencia en San Luis Potosí.

“Tuvimos que refugiarnos en el camerino, llamar a la prensa para que nos protegiera”, comparte Yocu a EL UNIVERSAL.

También, dice, fueron censurados durante el régimen del PRI y el gobierno de Felipe Calderón, enfrentaron cancelación de conciertos, les pedían modificar letras o solo los excluían de los medios.

“Las televisoras grandes no querían programar nuestras rolas o las editaban. Pero nunca nos detuvimos. Esa es nuestra chamba como músicos también”, afirma Yocu.

Sólo un experimento universitario

Originaria de la Ciudad de México, Los de Abajo arrancó su camino musical en la Facultad de Música de la UNAM. Lo que empezó como experimentación sonora terminó por llamar la atención de David Byrne (Talking Heads), quien los firmó en 1997 para su sello Luaka Bop, catapultándolos a la escena global de la world music.

Desde entonces una de las características de su propuesta es la fusión de géneros como el ska, con punk, salsa, son jarocho y rock, lo que resulta una composición de acordes que invitan a bailar y que al mismo tiempo está cargada de mensajes políticos y posicionamientos en referencia al EZLN, o a colaborar en campañas contra el maltrato infantil, migración, gentrificación, violencia o derechos humanos.

“No buscamos pelear, sino unificar. Pedimos paz, pedimos libertad. Que todos estemos bien”, expresa Yocu.

Esa convicción también ha cruzado fronteras. Los de Abajo han realizado 23 giras por Europa y han tocado en festivales como Glastonbury en tres ocasiones. También han llevado su mensaje a Japón, Rusia, Turquía, Nueva Zelanda, Australia, Grecia y Abu Dabi.

“Allá es impresionante. La gente valora la fusión, la calidad del show y además les encanta México, su cultura, sus colores”.

Recuerdan que medios como The Guardian y The New York Times los han descrito como “la primera banda de salsa punk”.

Ska Force en vivo

Ahora, esa energía internacional regresa a la Ciudad de México. El 14 de agosto Los de Abajo se presentará en el Teatro Metropólitan, un recinto que marca un hito en su carrera musical.

El concierto tiene estructura de una puesta musical basada en su disco Latinoamérica Ska Force.

Adelantan que habrá narrativa, visuales, intervenciones actorales, un intermedio y músicos invitados como Piro Péndas de Ritmo Peligroso, Poncho Figueroa y Alex Otaola de Santa Sabina, Regina Orozco y el luchador Diamante Azul. También rendirán homenaje a Rita Guerrero, quien participó en el disco original.

“Este concierto es irrepetible. No va a volver a pasar algo igual, ni con estos invitados ni con esta puesta. Es un regalo para el público que ha estado con nosotros a lo largo de estos 33 años”, afirma la cantante Tania Melo.

Ese día lanzarán además su primer vinilo en tres décadas, una edición doble de Latinoamérica Ska Force que incluye cinco bonus tracks, y que estará disponible únicamente durante el evento.

“Necesitamos lo tangible, eso nos gusta, somos parte de esa generación que solía tener música de forma física a través de formatos como el disco, por eso también vamos a sacar ese día un cassette y otros ítems como los del K-pop, es decir, mini CDs, fotocards, cosas que emocionan”, señala Javier.

La banda, dice el músico, quiere que los jóvenes también sientan esa emoción de tener algo en las manos, “no solo en la nube”.