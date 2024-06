Niurka desempolvó uno de los episodios más difíciles de su expareja Juan Osorio, la etapa en la que el productor tuvo graves problemas con las drogas, la cubana le recordó que fue gracias a ella que él pudo salir de esa adicción.

La vedette de 56 años respondió a las recientes declaraciones del padre de su hijo Emilio, quien aseguró que Niurka no debería de criticar su trabajo como productor en "Aventurera", que mejor debería de estar agradecida, pues fue gracias a él que ella "se hizo".

"¿Quién fue quien le dio su oportunidad? , quién la llevó con Carmen Salinas y le tocó la puerta a Carmen para que le dieran una oportunidad, no nos olvidemos que hay que ser agradecidos en la vida; que no se olviden quién les da la primera oportunidad y quién las hace", expresó molesto ante la prensa.

Estas palabras hicieron enojar a la cubana, quien no se quedó callada y como es costumbre le respondió a través de sus redes, recordándole que se conocieron en un programa de televisión en Mérida, él la la vio cantando, bailando y conduciendo: "él vio mi talento y por eso me llevó para Televisa".

Reconoce que en su momento ella y Juan hicieron buen equipo, por lo que ambos se tendrían que agradecer; lamentó que Osorio busque convencer al público de mentiras, y le hizo un puntal recordatorio:

“El me conoció hecha y nada pendejo me contrató y obviamente me firmó como mánager y obviamente cobró su 20% . Yo le agradezco que me haya llevado a hacer telenovelas, pero él debería de agradecerme, debería de tener la humildad de agradecerme porque no solamente se benefició metiéndome a hacer telenovelas, económicamente hablando, también se benefició en mis shows, mis espectáculos, mis presentaciones y en la vida, ¿ok?, porque yo lo saqué de las drogas".

Niurka y Juan Osorio "chocan" por "Aventurera"

Niurka ha dejado claro que no pone en duda la capacidad de la actriz rusa Irina Baeva, sin embargo criticó su desempeño como la nueva Elena Tejero, protagonista de "Aventurera", insistió con que no baila y que no es suficiente "ser bonita" y "buena actriz", hace falta prepararse muy bien y que el coreógrafo corrija los errores, algo que asegura, no se ha visto en las primeras funciones de la puesta en escena en el salón Los Ángeles.

Niurka critica la actuación de Irina Baeva en "Aventurera": "mínimo debe bailar muy bien para que pueda representar a la gran estrella que se convierte Elena Tejero"

Niurka apoya a la audiencia que dice, “está decepcionada” con la Aventurera que ha visto hasta ahora; Juan Osorio, por el contrario, afirma que se irán haciendo ajustes en el camino y externó que Niurka a él le puede decir lo que quiera, pero que no va a permitir que se meta con su trabajo.

Lis Vega, la cubana que también encarnó en el pasado a Elena Tejero, coincidió con Niurka con que le falta preparación a Irina, algo que muchos cibernautas también han opinado en redes, donde hasta han propuesto como sustituta de Irina a María León, e incluso a Carlos Rivera, aplaudido no sólo por su talento en el canto, sino por su habilidad en el baile.

