Juan Osorio hace frente a los ataques que ha recibido su versión de "Aventurera": "la gente es cabrona"

Juan Osorio está consciente de las duras críticas que ha recibido la obra “Aventurera”, la cual arrancó temporada hace unos días y que él mismo produce; sin embargo, su larga trayectoria en el mundo del espectáculo han hecho que éstas, simplemente, se le resbalen.

Lo único que lamenta, es que el público no tome en cuenta que su versión sobre la icónica historia de Elena Tejero, fue hecha a manera de homenaje para la fallecida Carmen Salinas, anterior productora de la puesta.

“La gente es cabrona porque no les importa que (la obra) sea en memoria de una gran señora (Carmen Salinas) y que sea un trabajo con mucha dignidad; te dan duro y con todo, quisieran que estuvieras tirado y poderte aplastar más. Hay que acostumbrarse y tener piel de cocodrilo”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

A pesar de los comentarios negativos, Osorio se dice muy orgulloso del trabajo que ha hecho, y es que, asegura, sus detractores son personas que ni siquiera se han tomado la molestia de ver la obra; así que no se pueden tomar tan a pecho las críticas.

“Hay gente que ni siquiera ha ido a verla y ,con una facilidad, empieza a atacar y agredir; es más fácil hablar y estar de criticón, que estarse en el ruedo", agregó.

Respecto a las comparaciones que se han hecho entre su protagonista, Irina Baeva, y las anteriores "Aventureras", como Edith González, el exesposo de Niurka confeso que no es algo que le quite el sueño, pues aunque coincide que, aunque la fallecida actriz siempre será recordada como la original, Baeva ha hecho lo propio y no se arrepiente de haberla elegido: ("Aventurera") siempre ha sido una obra muy polémica, esa ha sido su característica. Me han criticado por Carmen Salinas y Edith González... ni modo de revivirlas”, finalizó.

El montaje protagonizado por Irina Baeva y con Coco Máxima, Daniel Elbittar y Nicola Porcella en el elenco se presenta de jueves a sábado en el Salón Los Ángeles, de la Ciudad de México.

