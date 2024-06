Carmen Salinas, presente en el estreno de "Aventurera" encarnada por Irina Baeva

Son ya tres años de que Carmen Salinas murió, pero volvió la noche de ayer al Salón Los Ángeles junto con "Aventurera", musical donde se sintió todo el tiempo su presencia, no sólo por un minimuseo que se montó en su honor, también por el homenaje que se le rindió durante el estreno.

Fotos, videos, vestuario, zapatos y premios que Carmen Salinas recibió a lo largo de su carrera, son parte del acervo que el público pudo apreciar en el lobby del recinto, que nuevamente lució llenó y con un ambiente de cabaret, como lo exige esta obra.

"Le agradezco a Juan Osorio este homenaje a mi madre, yo les deseo lo mejor a ellos (a toda la producción de Aventurera). Cuando Juan me habló yo le deseé lo mejor porque sé que estaba haciendo un gran trabajo y hay que darle chance que hagan sus personajes a todos los artistas que están aquí, nunca comparar porque no es buena la comparación", expresó María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas.

María Eugenia explicó que le dio mucha nostalgia entrar de nuevo al Salón Los Ángeles, donde inició todo en 1997, con su madre y Edith González protagonizando esta obra, además explicó que ella se ha encargado de conservar las cosas de la actriz y que siguen trabajando en la pre producción de la bioserie de la también productora, además negó un distanciamiento con Gustavo Briones, su primo y exasistente de Carmen.

"Cada quien tiene sus proyectos y nos respetamos, Gustavo fue quien ayudó a Juan a hacer este homenaje a mi mamá, yo presté las cosas porque me las pidieron y con gusto, porque somos un equipo y hasta ahí", expresó Plascencia, quien iba acompañada de sus hijos Manuel y Marisol Monge Plascencia.

La tercera llamada se dio y la última aventurera que compartió el escenario con Carmen Salinas, la actriz Susana González, pasó al escenario y realizó una presentación de la obra tratando de emular a la fallecida actriz en sus palabras. Susana hizo un breve recorrido por la vida y obra de la intérprete de "La Corcholata", desde su nacimiento en Torreón, Coahuila, hasta el momento en que Aventurera la sacó de su depresión por la muerte de su hijo Pedro Plascencia.

"Ahora sí bombos, los invito a disfrutar de este gran legado que les dejé, porque ya es parte de nuestro patrimonio como mexicanos, porque Aventurera sigue y seguirá viva", expresó Susana prestando su voz a Carmen Salinas.

¡Que inicie la función!

Al apagarse la luz y comenzar a sonar la melodía de "El Yerberito", de inmediato el público se dio cuenta que esta versión de Aventurera estaba renovada, porque fue Coco Máxima quien dio una espectacular bienvenida a esta historia, dondemusica tiene el turno de interpretar a Elena Tejero, la mujer que fue vendida por Lucio ‘El Guapo’ (Daniel Elbittar) a Rosaura (Olga Breeskin) una proxeneta sin escrúpulos, por lo cual buscará venganza pero encontrará el amor.

Durante casi tres horas Irina demostró que puede llenar un escenario como el del Salón Los Ángeles, no sólo por la actuación que ofreció llena de fuerza y pasión, también por los números musicales que ejecutó con soltura, emocionando al público con su actuación.

Ciertamente no estuvo la Rosaura política y contestataria que Carmen Salinas hizo a lo largo de 20 años, pero la estafeta estuvo bien recibida por Olga Breeskin que le devolvió el drama al personaje, que complementó con varios solos de violín. Al final el público les dio su aprobación con un prolongado aplauso y que hizo llorar a Irina al ver que la preba estaba superada.

"Me emociona mucho este proyecto, me da mucha ilusión estar aquí, creo que todo el trabajo duro que hemos hecho a lo largo de 10 días en que tuvimos de montaje en este salón, ya presentandoles este icono de la cultura mexicana, este gran papel que es Elena, ya está en manos del público, ya es su historia", expresó Irina.

En su debut dentro del teatro musical, Irina aceptó que no es nada sencillo bailar, cantar y actuar, además de toda la sincronización que debe haber detrás del telón, para llegar a tiempo con los cambios de vestuario y escenografía que se hacen en cuestión de segundos, pero además tuvo que preparar dos temas "Quizás, quizás, quizás" y "Quién será", de esta última una parte fue cantada en ruso.

Con la emoción en la voz y casi a punto de las lágrimas, la actriz declaró que esta función estuvo dedicada a sus papás que están en Rusia y que le han pedido que de alguna forma les permita ver la obra, par poder conocer su trabajo en escena.

"Me encantaría que pudiera estar conmigo mi familia, que pudieran disfrutar de este momento porque me han estado acompañando desde el momento cero, han visto todos los videos, se han emocionado con cada uno de los vestuarios, me han dado las mejores porras, la mejor energía y en pocos proyectos me han pedido grabar, que ojalá pudiera compartirles la obra completa".

El gran ausente de la noche fue su pareja Gabriel Soto, quien por cuestiones de trabajo no pudo estar acompañándola en esta noche tan importante para ella, pero aseguró que él siempre ha estado animándola e incluso le hizo ver lo importante que será Aventurera en su carrera.

"La gente que hacemos teatro a veces es difícil coincidir, yo no he podido ver El precio de la fama (obra donde participa Soto), me encantaría poder apoyarlo y compartir con él este proyecto y este éxito... pero en algún momento y con un poquito más de calma, seguramente vendrá y estará echándome porras, me mandó unas flores con un mensaje muy bonito", finalizó la protagonista de la noche.

Figuras como Alexis Ayala, Cynthia Aparicio, Altaír Jarabo, Azalea Robinson, Daniel Bisogno, Claudia Martín y Lucía Méndez, quien fue madrina de este estreno, pasaron por la alfombra roja que se realizó previo al estreno.

