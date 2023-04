Ninel Conde está dando de qué hablar por un video que compartió en sus redes sociales en el que aparece ejercitándose con todo, y aunque es común que la cantante de 46 años publique este tipo de contenidos, en los que presume su figura, esta vez un detalle llamó la atención de varios cibernautas.

Ninel aparece entrenando con toda la actitud, con unos leggins color verde pistache y dejando al descubierto su abdomen plano, el cual siempre desata los elogios entre sus seguidores, quienes aplauden la disciplina de la también actriz.

"Disciplina y enfoque es lo que necesitamos para alcanzar nuestras metas. Siempre me preguntan cómo hago todo, cantar, actuar y entrenar; lo que puedo decirles es que la determinación es la clave. Yo siempre ando activa en el gym y, ¿ustedes? ¡Vamos a entrenar que la vida es un viaje y hay que vivirlo a plenitud!", escribió para acompañar el video en el que aparece en el gimnasio.

Pero Conde no se percató que sus leggins estaban rotos en la parte media entre las piernas, lo que generó varios comentarios y críticas:

Detalle en el outfit deportivo de Ninel Conde desató críticas. Foto: Instagram ninelconde.

"Lo que necesitamos son unos leggings nuevos linda". "Ninel, ¿te ruego te rezo o te deposito?", se lee.





Sus fans salieron a defenderla y a decir que no importaba que sus leggins estuvieran rotos, pues lo importante era la voluntad que tenía para entrenar.

"¡Ya quisiera yo tener ese ánimo para entrenar hasta en pijamas me iría!", expresó una usuaria.

En sus redes, donde Ninel cuenta con más de 5 millones de seguidores, suele compartir su vida laboral entre aviones y hoteles de lujo cuando vacaciona.

¿Qué le pasó al rostro y cuerpo de Ninel?

Una foto en la que Ninel posa frente al espejo ha generado comentarios que cuestionan a la artista de por qué se ve "tan diferente", si se trata de exceso de cirugías o mal uso de filtros.

"En la próxima liposucción se extrae el hígado, el páncreas y todas las viseras". "Qué operado esta el día". "Y sí que te has reconstruido Ninel, deja ya de hacerte tantas cosas en tu cuerpo no hay como una belleza natural y envejecer al natural". "Me van a tirar mucho hate por este comentario pero que rara te ves", se lee.

El aspecto de Ninel fue muy criticado en esta foto que compartió en sus redes.

No es la primera vez que recibe este tipo de comentarios por los cambios en su rostro, del cual se han hecho memes, y sus verdaderos fans le han implorado le pare al bótox y al exceso de edición en sus fotografías.

