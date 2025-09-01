Si Nicole Vale heredó el talento para la comedia o lo aprendió es algo que está descubriendo en su gran prueba en tv.

La hija de los actores Raúl Vale (1944-2003) y Arlette Pacheco, y hermana de Angélica Vale, empieza a seguir los pasos de su famosa familia.

“Cuando comencé a hacer comedia me dio susto, pero por fortuna sí les ha gustado lo que hago y yo me divierto mucho; creo que tiene que ver algo que está en mí sangre, porque hacer reír me pone de buenas y qué bonito que la gente me diga que lo hago bien, si no, mi hermana me mata y mi papá me viene a jalar los pies", dijo bromeando Nicole Vale.

Si bien el drama también se le da, herencia de su madre, y lo ha demostrado en telenovelas como Rubí (2004), Silvia Pinal, frente a ti (2019) o Vencer el miedo (2020), estar en el programa de comedia Tal para cual ha sido la cereza del pastel en sus 22 años de carrera.

Desde 2022 Nicole Vale ha interpretado a Nacole, una simpática y soñadora chica de barrio, que es sobrina de Nacaranda (Consuelo Duval).

“Disfruto mucho a Nacole, llego a divertirme al set, a saber que puedo improvisar, porque me dan permiso, y que los otros actores juegan conmigo. Nacole no es tan diferente de mí, porque yo soy esa chica que no vive sin el celular y está al pendiente de todo, incluso ya hablo hasta cantadito como ella”.

Nicole también se siente satisfecha de haber regalado a la gente un personaje tan positivo como Nacole, porque a pesar de todas sus limitaciones socioeconómicas, es una joven que siempre busca salir adelante.

“Le encanta molestar a sus tías Nacaranda y Nacasia, las corrige porque siente que sabe más que ellas, pero al mismo tiempo está dispuesta a apoyarlas, ya sea abriendo nuevos negocios y trabajos. Es lindo ver personajes tan blancos, sanos e inocentes, que te permiten prender la televisión y reír con sus disparates, alejándote de todo lo que pasa en el día”, comentó.

Nicole señaló que para ella estar en Tal para cual es como asistir a una escuela, porque aprende de sus compañeros, grandes comediantes: Consuelo Duval, Lorena de la Garza, Reynaldo Rossano, Gustavo Murguía, Javier Carranza El Costeño y Hugo Alcántara El Indio Brayan.

Actualmente el programa está en su cuarta temporada, que se transmite todos los domingos por Las Estrellas y también está en la plataforma de ViX.