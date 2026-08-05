La segunda temporada de Nadie nos va a extrañar, de Prime Video, pone sobre la mesa otra vez temas como el duelo, la identidad, el despertar sexual y el bullying, problemáticas que, aunque la historia se desarrolla en los años 90, siguen presentes entre los adolescentes de hoy.

Para Nicole Gerard, quien se incorpora al elenco dando vida a Gabi, una estudiante de primer año de preparatoria que llega a alterar la dinámica del grupo, uno de los mayores aciertos de la serie es mostrar que muchas formas de violencia que antes parecían "normales" hoy pueden verse desde otra perspectiva.

“Yo era muy tranquila. Iba a la escuela, tomaba mis clases, platicaba entre clases y terminando me iba a mi casa. No me interesaba convivir más de lo necesario. Sí siento que era mucho más abierta y amigable que Gabi, pero esa parte de no perder el tiempo fue algo con lo que sí me identifiqué”, recordó.

Nicole considera que durante años el bullying se redujo únicamente a las agresiones físicas, dejando de lado otras formas de violencia.

“Al principio pensé que no me había tocado tanto, pero luego recordé muchas cosas que en ese momento veía normales. Pensamos solo en las agresiones físicas cuando las psicológicas incluso pueden afectar más", comentó.

La actriz reconoció que, cuando era estudiante, predominaba la idea de que soportar burlas o malos tratos era parte del crecimiento.

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“Esperaban que te tenías que aguantar y que eso te hacía fuerte, cuando realmente no es así. Creo que faltaba dar más importancia a ese tipo de violencia”, afirmó.

Desde su perspectiva, precisamente ahí radica la relevancia de una serie como Nadie nos va a extrañar: abrir conversaciones que durante mucho tiempo permanecieron relegadas en escuelas y familias.

A su parecer, uno de los mayores logros de la producción es presentar estos conflictos de forma honesta.

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“La serie toca temas importantes desde un ángulo muy verdadero. Ayuda tanto a los adolescentes como a los adultos a entender los diferentes puntos de vista que puede haber sobre un mismo tema", dijo.

Nadie nos va a extrañar se estrenará el 7 de agosto en Prime Video con ocho episodios. La historia retomará a Marifer, Daniela, Tenoch y Alex enfrentando la pérdida de Memo, la aparición de un nuevo grupo de estudiantes y los retos de su último año de preparatoria.

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