Nicola Porcella quería que Agustín Fernández fuera uno de los nominados en "La casa de los famosos"

Nicole Porcella le habría gustado que Agustín Fernández fuera uno de los nominados de "La casa de los famosos" de esta semana, debido a que tiene la esperanza que, al verse en peligro de ser eliminado, cambie sus comportamientos, los cuales han dado mucho de qué hablar.

El peruano sostiene una amistad muy estrecha con Agustín, uno de los 12 integrantes que siguen dentro de "La casa de los famosos" y, si bien, al principio de la competencia, demostró todo su apoyo al argentino, la actitud de este ha hecho que "Nico" se desligue por completo de las posturas machistas que ha tenido dentro del reality.

De hecho, conforme pasan las semanas, Porcella ha pedido a sus fans que asignen sus votos a las y los integrantes del "team Mar", contendiente de "team Tierra", al que pertenece Fernández.

Horas antes de que se llevara a cabo la gala de nominación, el peruano confesó que deseaba que su amigo fuera nominado, pero eso no sucedió.

"No va a salir nominado, pero me gustaría que salga nominado, sí me gustaría", expresó.

Indeciso, Nico expresó que no sabe qué podría favorecer más al argentino; continuar dentro de la competencia o salir próximamente, pues es consciente de que su amigo ha ensuciado su imagen y perdido la simpatía de gran parte del público que lo seguía.

"Es que no sé si me gustaría que saliera, me gustaría que se dé cuenta lo que está pasando".

El actor de "Aventurera" aprovechó para aclarar que, aunque sea criticado por seguir apoyando a Agustín, como amigo no le queda más remedio que mantenerse a su lado, en las buenas y en las malas.

"Todo el mundo me critica, dicen ´tú sigues defendiendo lo indefendible´, es mi amigo, lo voy a defender siempre, ¿no estoy a favor de las cosas que hace?, sí, no estoy a favor, como que avale o se ría de comentarios que no van, yo creo que el sí debió poner un alto, ok... ¿no lo puso?, entiendo que no quiere entrar en conflictos", consideró.

Fue entonces que Porcella piensa que Fernández está siendo influenciado negativamente por las personas que lo rodean.

"Quiero que entienda que está rodeado de la gente incorrecta, rodearse de esa gente lo ha hecho retroceder, todo lo que pudo ganar todo este tiempo; no sé si le conviene o no seguir en casa, una ´casa´ puede hundir tu carrera", señaló.

Finalmente, Nico aclaró que no obligará a sus seguidores a votar por Agustín, si no están de acuerdo con el juego que está llevando a cas dentro del reality.

"No voy a obligar a mi gente a hacer algo que no quieren, yo estoy donde estoy por ellos, yo no me voy a pelear con mi gente y se lo dije a Agustín desde un comienzo".

