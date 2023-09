Nicola Porcella cuenta cómo se hizo devoto de la Virgen de Guadalupe: "Fue un milagro"

El peruano Nicola Porcella se ganó la simpatía de millones de mexicanos con su participación en el reality "La casa de los famosos", donde ganó el segundo lugar, detrás de Wendy Guevara y aunque no se llevó el premio de cuatro millones de pesos, que buscaba alcanzar para traer a su familia a México, ahora con la popularidad que ganó le han surgido tantas ofertas de trabajo que cumplirá ese sueño y se quedará a vivir en el país, sin embargo, el modelo no olvida que una de las grandes ayudas que recibió fue de la Virgen de Guadalupe.

Así lo detalló durante una entrevista que ofreció en el canal de YouTube de Yordi Rosado en el que además dio detalles del programa de Televisa, su vida antes de venir a México y una condición de salud mental que ha enfrentado desde hace años: el Trastorno Límite de la personalidad.

Nicola recordó que, cuando llegó a nuestro país, sufrió una lesión que le hizo fracturarse múltiples huesos, por lo que no podría concretar su participación en el reality de condicionamiento físico "Guerreros", sin embargo, eso cambió cuando fue a conocer a la Virgen de Guadalupe a la Basílica.

"Siempre fui muy creyente de Dios y de los santos, cuando llegó a México, con mil problemas, entró a ´Guerreros´ y la segunda semana me partió el tricep en dos y el tendón se me sube hasta al hombro (...) Voy a la Virgen, fui y le pedí: "-Por favor, esta es mi última oportunidad, no por mí, es mi familia lo necesita´, a las dos semanas de haberme operado, hice rehabilitación y comencé a jugar, jugué la final, para mí sí fue un milagro, la oportunidad me la dio la Virgen de Guadalupe".

El actor contó que en su natal Perú, tras convertirse en una personalidad famosa de la televisión comenzó a experimentar una serie de problemáticas que tenían que ver con sus gastos, las fiestas e incluso algunas controversias entre él y las personas con las que se relacionaba, que tenían que ver con temas de violencia y abuso, lo que lo llevó a una depresión fuerte.

"Hubo un momento que era tan fuerte lo mediático que un día dije 'no aguanto más', comencé a hacer (calcular) mi vida y dije 'a ver si me pasa algo esto queda, la vida de mi hijo está arreglada, pero yo les voy a ahorrar problemas a todos' y agarré 30 pastillas, me las tomé, pero cómo es la vida que había fallecido mi abuela y yo era muy pegado a ella, le decía 'Nona'; yo no me acuerdo, me contó mi mamá que bajé las escaleras y dije 'dice la Nona que revises mi cuarto' y ¡pum, me caigo!", contó Porcella.

Después de sobrevivir a ese intento de suicidio comenzó un tratamiento de salud mental en el que le diagnosticaron el TLP, que le provocaba ciertas emociones radicales. Las personas con este Trastorno pueden tener cambios fuertes en el estado de ánimo y sentirse inseguras respecto a cómo se perciben a sí mismas.

"Empecé la terapia, me hicieron análisis y dan con que tengo TLP y rasgos muy fuertes de depresión y ansiedad", detalló el también exfutbolista.

El año pasado la actriz Amber Heard fue diagnosticada por la especialista en psicología clínica Shannon Curry con este trastorno, mientras analizaba su comportamiento en el juicio por difamación que la estadounidense enfrentó contra Johnny Depp.

"Como me lo explicaron a mí, eran los cambios de humor que tienes muy rápidos y que te llevan al límite: tú estás en una fiesta y la vives al límite, te deprimes y te vas al límite, estás alegre y estás al límite y son cambios muy rápidos, dentro de eso, mi rasgos fuertes eran la depresión y la ansiedad", contó Porcella.

Por esa razón previo al encierro por tres meses en el reality tomaba un tratamiento intenso para regular esta condición, hoy lo controla como a cualquier otra enfermedad.

"Llegando a La casa yo llegue muy tranquilo,sabiendo lo que tengo, es como el enfermo que sufre del colesterol, ya sabe lo que tiene y lo que debe comer y lo que no, lo mismo el que sufre de diabetes o del corazón, yo ya sé qué tengo y no tengo. Yo sabía cuales eran mis puntos débiles y los vine trabajando año tras año, como responder fuerte, las peleas o el gritar, llegué a la casa siendo otra persona". afirmó.

Además hizo un llamado a que las personas que están experimentando esta o cualquier otro trastorno relacionado con la salud mental busquen ayuda de un especialista para llevar un tratamiento, que a veces puede considerar medicamento controlado o simplemente la modificación de ciertos hábitos.

"Si sufres de esto dilo porque sí necesitas hacer un trabajo, de repente no es una pastilla, sino que vayas a entrenar más tiempo u otras alternativas, no te automediques, porque hay muchas consecuencias". resaltó.

En los comentarios del video, además de aplaudir su autenticidad lo felicitaron por haber hablado del tema abiertamente.

"Tú también te conviertes en la voz de mucha gente con problemas de salud mental, haciendo visible su importancia y lo que realmente pasan ", escribió una espectadora de la entrevista.



