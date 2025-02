Hollywood, California.— Nickel Boys, una historia sobre el crimen de jovencitos afroamericanos en una correccional de los años 60 y Anora sobre una prostituta idealista que lucha porque se le respete su matrimonio con un millonario, fueron las celebradas por sus guionoes según el sindicato de escritores WGA.

A su vez las series de televisión, Shogun y la comedia Hacks recibieron las preseas de Mejores Serie Adaptada Escrita y Serie Original, siendo El Pingüino la Mejor Serie Limitada. El guión de mejor documental fue para Mark Monroe por Jim Henson Idea Man.

En Nickel Boys, Elwood y Turner son dos chicos enviados a la Academia Nickel en Florida a manera de reformatorio. Ambos encuentran un sitio de opresión y racismo manifestado en violencia contra ellos. Sus historias y las de cientos fueron documentadas en un libro de Colson Whitehead.

La mexicana Issa López, quien coescribió y dirigió la serie True detective, estuvo nominada a los premios. Foto: Cortesía WAG

La narrativa visual del director y coescritor RaMell Ross hace que el espectador vea tras los ojos de Elwood o Turner, usando el punto de la vista de la cámara y reaccionando ante los demás actores que le hablan directamente a la lente.

“Quise crear una sensación de claustrofobia y empatía a la vez, donde el espectador sienta que no se puede salir del personaje. El reto era siempre sentirnos dentro de Elwood o Turner”, dijo el galardonadao Ross a EL UNIVERSAL en plena alfombra roja.

Minutos después al recibir Ross el galardón especial Paul Servin Award por la temática social de Nicel Boys, el cineasta-escritor agradeció a sus colegas del WGA:

“Estamos parados sobre los hombros de esos chicos que sobrevivieron la correccional de Florida y se acercaron a contar sus historias. Nos rehusamos a borrar su experiencia de la historia del país. La imaginación es la más poderosa forma de resistencia”, expresó.

Jon M. Chu, director, y Winnie Holzman con Dana Fox, escritoras del musical Wicked, que estuvo nominado. Foto: Cortesía WAG

Lauren LeFranc, escritora y showrunner de El Pingüino con los andanzas del capo de la mafia de Gotham City bajo el semblante del actor Colin Farrell, compartió a este diario su satisfacción por haberle dado vida en la pantalla al personaje de Sofía Gigante que la actriz Christin Milioti llevó a hacerla memorable en la temporada de premios.

Vince Gilligan (Breaking bad) recibió premio a su trayectoria. Foto: Cortesía WAG

“Los mexicanos no tenemos límites”

Elegante y agradecida por la nominación de los WGA, la mexicana Issa López, coescritora y directora de True Detective: Night Country caminó la alfombra roja acompañada de Alan Page Arriaga, con quien fuera nominada junto con otros cuatro escritores a Mejor Serie Limitada.

“He oído muchas veces decir que ‘las nominaciones no importan’, eso no es cierto. Ha sido un honor. Alan Page Arriaga también es mexicano. Y el poder como mexicanos es que no tenemos límites con las historias que podemos contar. No podemos encasillar la capacidad de los mexicano de contar historias”.

El estadounidense RaMell Ross, director del drama Nickel boys. Foto: Cortesía WAG