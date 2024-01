Nick Carter reaparece en redes sociales tras la muerte de su hermana

El cantante de los Backstreet Boys, Nick Carter, de 43 años, regresó a las redes sociales, luego de una ausentarse durante varios días por la muerte de su hermana, Bobbie Jean.

BJ perdió la vida el pasado 23 de diciembre, sumiendo a la familia en un profundo dolor, pues anteriormente sufrieron la pérdida de Aaron, quien fue encontrado sin vida en noviembre del 2022.

Tras mantenerse en silencio por varios días, Carter reapareció en su cuenta oficial de Instagram, para despedir el año con un emotivo video donde aparece su hijo, Odin, jugando golf.

En las imágenes que ya superaron los 17 mil me gusta, se puede ver al pequeño de siete años haciendo varios tiros, mientras su famoso padre lo anima: "Gran tiro", se le oye decir al intérprete, que subtituló el clip con la frase: "Apreciando estos momentos".









Como era de esperarse los fans del artista no tardaron en reaccionar y aunque muchos le reclamaron por guardar silencio ante la tragedia que enfrenta junto a su familia, también hubo quienes salieron a su defensa y pidieron respeto para su dolor y la manera en la que decide enfrentarlo.

"Nick no tiene que quejarse y publicarlo en las redes sociales. No es asunto nuestro cómo lo está afrontando y no debería mencionarlo"; "Momentos con tu familia, eso es lo que necesitas", "Te amamos. Mucha fuerza Nick", "Te mando a ti y a tu familia mucho amor", "Fuerza Nick", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Nick Carter tiene programadas presentaciones en México los días 30 y 31 de enero, en el marco de su gira Who I am 2024 tour.

