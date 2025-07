Ozzy (QEPD) y Sharon Osbourne compartieron una historia de amor que desafió hasta las propias historias de ficción, pues a pesar de que sólo el deceso del cantante los separó, su vida juntos no fue sencilla, sobre todo, en lo tocante al episodio en que el músico trató de quitarle la vida a la madre de sus hijos.

Se conocieron en 1970, cuando ella tenía 18 y el 22; el padre de Sharon, Don Arden, era mánager de Black Sabbath, la banda que Ozzy lideraba, sin embargo, nada prosperó entre ellos, pues él estaba a punto de contraer nupcias con Thelma Riley, la madre de sus tres hijos mayores; Jessica, Louis y Elliot.

No fue sino hasta que la relación entre Ozzy su primera esposa comenzó a deterioraste que Sharon entró en la ecuación, como un interés romántico para el cantante y, también, como su futura representante, cuando fue expulsado de su banda, debido a los excesos y su forma tan excéntrica de ser.

Sharon y Ozzy se casaron el 4 de julio de 1981 en Hawái, a pocos meses de que terminara el proceso de divorcio con Thelma y, muy pronto, recibieron a sus tres hijos, Aimee (1983), Kelly (1984) y Jack (1985).

Sharon y Ozzy Osbourne se casaron el 4 de julio de 1982. Foto: Instagram, vía @sharonosbourne

Sharon y Ozzy posan junto a sus hijos Aimee, Kelly y Jack. Foto: Instagram, vía @sharonosbourne

Y aunque Ozzy había encontrado estabilidad familiar, -en 1989- su excesivo consumo de alcohol y sustancias ilícitas propició uno de los episodios más amargos en la vida de los Osbourne, cuando trató de estrangular a Sharon.

El músico, sin conciencia de sí, se abalanzó encima de su esposa y, antes de ponerle las manos en el cuello, dijo la frase "hemos decidido que debes morir".

Sharon alcanzó un botón de emergencias, que tenían dentro de su domicilio, y la policía pudo detener a Ozzy, quien fue arrestado y privado de su libertad por seis meses pero, pese a lo ocurrido, su esposa no presentó cargos y, en cambio, le dio una segunda oportunidad.

Ozzy dejó de beber y también se alejó de los narcóticos, hasta 2013, cuando reveló -públicamente- que había recaído, pero que eso no sería motivo para que él y Sharon se divorciasen, pues lucharía por recuperar el respeto de su familia.

Sin embargo, en 2016, el músico se mudó de casa; fue la época en que Sharon se enteró que, desde 2012, el músico sostenía una relación extramarital con su estilista, Michelle Pugh, quien -por su parte- aseguraba que el líder de Black Sabbath le había dado "el mayor amor de su vida".

Al saber la infidelidad, Sharon confesó que trató de quitarse la vida pero, nuevamente, perdonó al músico, con el que se mantuvo a su lado hasta en los tiempos más complicados, como sucedió cuando fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, en 2020.

Con el paso del tiempo y el deterioro de la enfermedad de Ozzy, Sharon confesó lo doloroso que era para ella presenciar como se vulneraba la salud de su esposo, a quien acompañó hasta el último instante.

Hace sólo unos meses, Ozzy habló del amor que profería por su esposa, con estas palabras:

"Sharon es como mi alma gemela, a veces la amo, a veces no la amo, a veces estoy enojado con ella, a veces estoy loco por ella, a veces estoy muy celoso de ella, a veces quiero matarla, pero, a pesar de todo, al final, la amo más que a nada en el mundo, digámoslo así, no podría vivir sin ella, no quiero vivir sin ella".

Sharon y Ozzy Osbourne con sus nietos. Foto: Instagram, vía @sharonosbourne

