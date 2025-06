Mañana, los fans podrán ver “El juego del calamar 3” en Netflix. La popular serie surcoreana mostrará cuál será el destino final de los personajes Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) y el jefe Hwang In-ho, interpretado por Hwang In-ho.

Desde su estreno en 2021, “El juego del calamar” se ha convertido en una de las series más populares dentro de la plataforma de streaming, con más de 600 millones de vistas globales.

¿A qué hora se estrena el final de "El juego del calamar 3" en México?

A través de redes sociales, Netflix anunció que a las 2:00 de la madrugada del 27 de junio se estrenará “El juego del calamar 3”, que marcaría la conclusión de esta afamada serie. Los fans podrán disfrutar el desenlace de la historia de Seong Gi-hun y sus compañeros de equipo.

Atención jugadores 🗣️ Estos son los horarios de estreno para El juego del calamar 3:



12:00am Pacífico

2:00am 🇭🇳

2:00am 🇬🇹

2:00am 🇲🇽

3:00am 🇨🇴

3:00am 🇵🇪

3:00am 🇪🇨

3:00am 🇵🇦

4:00am 🇧🇴

4:00am 🇵🇷

4:00am 🇳🇮

4:00am 🇻🇪

4:00am 🇩🇴

5:00am 🇵🇾

5:00am 🇨🇱

5:00am 🇦🇷

5:00am 🇺🇾

5:00am 🇧🇷



El… — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 26, 2025

¿Por qué ver la serie “El juego del calamar”?

La historia de esta serie surcoreana sigue a Gi-hun, quien acepta participar en un juego misterioso junto a más de 456 participantes con el objetivo de ganar un premio de 45 mil 600 millones de wones.

“El juego del calamar”, además de destacar por su alto nivel de producción, ha sido reconocida por su crítica social, con metáforas sobre el capitalismo y hasta que está dispuesto a ser un humano por dinero.

Cada personaje compite por el premio, pero también tienen su propia historia y un objetivo claro de que harán con su premio: pagar deudas, alcanzar estabilidad económica o ganar fama.

El creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, anticipó en una entrevista para The Guardian que “El juego del calamar 3” no tendrá un final feliz. “A la gente le gusta un final feliz. Yo también soy así, pero algunas historias, por su naturaleza, no pueden tenerlo”, declaró.

“El juego del calamar 3” llega este 27 de junio a las 2:00 de la madrugada (hora de México) a través de la plataforma de streaming de Netflix.