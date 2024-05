Netflix presenta el elenco de la segunda temporada de "Wednesday" con Christopher Lloyd

Después de más de un año de espera, Netflix lanzó un emocionante adelanto para los fanáticos de la serie "Wednesday" ("Merlina"), protagonizada por la joven actriz Jenna Ortega. En un reciente anuncio, revelaron el elenco que formará parte de la segunda temporada, así como el título del primer episodio.

En la nueva entrega, la serie se adentrará aún más en el horror, expandiendo su narrativa y aumentando los niveles de acción que normalmente se encuentran en el cine. Además, según reveló Ortega en una entrevista con E!, habrá mucho humor, lo que hará que los episodios se sientan más como películas y también se eliminará el tema amoroso que caracterizó la primera temporada.

Foto: Instagram oficial de Jenna Ortega.

La trama, inspirada en "Los locos Addams" pero centrada específicamente en la hija mayor de Morticia y Homero Addams, "Wednesday", se encuentra actualmente en producción en Irlanda. Por supuesto, Ortega continuará en su papel protagónico, junto con Zeta-Jones como Morticia, Luis Guzmán como "Gómez" e Isaac Ordonez como el hijo menor, "Pugsley". La colorida compañera de cuarto de Wednesday en la academia Nevermore, Enid Sinclair, regresa con la actriz Emma Myers, mientras que Hunter Doohan interpreta a Tyler Galpin.

En la publicación realizada por la plataforma de streaming a través de la red social X, se incluye una foto oficial del cast, presentando a los nuevos integrantes como Steve Buscemi ("Grown Ups"), Thandie Newton ("Norbit"), Joanna Lumley ("The Wolf of Wall Street"), Haley Joel Osment ("Forrest Gump"), Heather Matarazzo ("The Princess Diaries 2: Royal Engagement"), Billie Piper ("Rare Beasts") y Christopher Lloyd ("Back to the Future").

"¡Un aplauso doble para nuestro increíble elenco!", escribieron.

Además de la fotografía, Netflix compartió un breve video que muestra a Cosa, el compañero de Wednesday, recorriendo los pasillos de la academia mientras reparte los guiones del nuevo episodio. La pequeña mano se detiene frente a la puerta con el nombre de Jenna Ortega como personaje principal. Cuando aparece la joven con sus zapatos negros, recoge el guion y pronuncia las palabras "La tortura continúa", revelando así el título del primer capítulo: "La vuelta a la tristeza", escrito por Alfred Gough y Miles Millar, y dirigido por Tim Burton.

Por otra parte, se añaden los papeles de algunas de las nuevas incorporaciones del elenco, manteniendo en suspenso las participaciones como de Christopher Lloyd, quien interpretó al tío Lucas en la película de “Los locos Adams”.

Joanna Lumley será la abuela, Steve Buscemi como Barry Dort, Billie Piper como Capri, y Thandiwe Newton como la Dra. Fairburn.

"Wednesday" se convirtió en la serie más vista de la plataforma en 2022, reuniendo más de 252 millones de espectadores, y situándose por encima de otras exitosas producciones como "Stranger Things 4" y "Dahmer".

El proyecto tuvo que frenar sus grabaciones en 2023 debido a la huelga de guionistas y actores de Hollywood que paralizó la industria por 103 días.