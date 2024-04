Kalimba, vinculado a proceso, y el nuevo reparto de "Wednesday 2", lo más leído esta semana

Kalimba se enfrenta a la ley, una vez más

El pasado miércoles se llevó a cabo la primera audiencia entre Kalimba y Melissa Galindo, la cual duró alrededor de siete horas y cuyo resultado fue la vinculación a proceso del cantante por abuso sexual agravado con violencia.

"Por más duro que ha sido este proceso para mí, porque realmente fue una tortura, no me arrepiento ni un sólo segundo de haber levantado la voz. Eso lo estoy haciendo para generar un cambio en la sociedad, en México, si se puede en el mundo, que los últimos que tengamos miedo de alzar la voz seamos las víctimas. Que esto deje de pasar, que se haga justicia para todos", fue lo que dijo Melissa Galindo al salir de la audiencia, la cual se realizó en el Reclusorio Oriente.

Su abogado Wilfrido Rafael Castillo Serrano, explicó que Kalimba fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado con violencia, por lo cual se estableció un plazo de investigación complementaria de seis meses, y que no se había solicitado la prisión preventiva.

"Mi inocencia se probará en el proceso que sigue, ahí es donde estoy y no hay más que decir, el juez nos pidió de una manera bastante directa a ambas partes, que no entorpeciéramos el proceso... estoy confiado en lo que viene, yo creo que ese es el proceso que tiene que pasar, las cosas se están haciendo cómo se tienen que hacer", señaló Kalimba.

Eliser García, abogado de Kalimba explicó que lo que viene es un proceso natural, que es la etapa complementaria de investigación y que su cliente está muy tranquilo y podrá cumplir con sus compromisos laborales, como su gira por Estados Unidos..

"No hay ninguna medida que sea restrictiva de su libertad, él está confiado de las autoridades", dijo el abogado defensor.

Lee también: Kalimba: todas las polémicas en las que ha estado envuelto el cantante

Vuelve Wednesday Addams

Después de dos años de haber sido estrenada por la plataforma de Netflix, al fin se confirma una segunda temporada en a cual ya se está trabajando, así lo reveló su protagonista su protagonista Jenna Ortega, quien dio algunos detalles de lo que podremos ver en la serie de Tim Burton; incluyendo la incorporación de un importante actor de Hollywood.

"Todavía está tomando forma, pero hemos decidido que queremos inclinarnos más hacia el horror, un espectáculo con vampiros, hombres lobo y superpoderes. Vamos a deshacernos de cualquier interés amoroso romántico para Wednesday, lo cual es realmente genial, nos volveremos más audaces, más oscuros", dijo Jenna Ortega en entrevista con Variety.

También dijo que es Steve Buscemi quien se integra a la serie para dar vida al nuevo director de Nevermore Academy, en lugar de Gwendoline Christie quien dio vida a la directora, Larissa Weems.

El efecto Tigres del Norte

Los jefes de jefes realizaron una gira por Europa, donde visitaron varias ciudades de España y cerraron en Londres, Inglaterra, donde demostraron porqué llevan ese mote, ya que provocaron la euforia del público la cual se desbordó y terminaron arriba del escenario con Los Tigres del Norte, que se mostraron contentos por esta respuesta.

Videos que circulan en redes se observa el momento del aparente caos, cuando la gente comenzó a subir al escenario donde los músicos estaban cantando, sin embargo, por grupos se acomodaron alrededor de los integrantes y algunos empezaron a sacar sus teléfonos celulares y así capturar el momento.

Posteriormente los integrantes de esta agrupación agradecieron a sus fans, que venían de diversas partes del mundo sobre todo de Latinoamérica; sus muestras de cariño, a través de un video que compartieron en sus redes sociales, en él también mencionaron una por una las ciudades que visitaron y que aseguraron los recibieron muy bien.

Lee también: Tristán, hijo de Yahir, confiesa cómo le afectó la falsa versión de un romance con Carlos Rivera

Hijo de Yahir se dice libre de drogas

"¿Que yo no he tocado fondo?, para mi eso es una ofensa muy grande", fue como Tristán respondió a través del programa Ventaneando, a las declaraciones de su padre Yahir.

El exintegrante de La Academia tuvo una entrevista con Isabel Lascurain para su canal de Youtube, ahí habló de todas veces que intentó ayudar a su hijo a luchar contra sus adicciones, la última vez lo tuvo internado en un centro de rehabilitación de Tijuana durante tres años, pero al salir a las dos semanas volvió a recaer.

También explicó que fue el propio Tristán quien le pidió a su madre y a él que ya lo dejaran, que no quería su ayuda y tuvieron que respetar su decisión y dejarlo por su cuenta.

El joven respondió a esto señalando que efectivamente hace seis años tuvo un serio problema con el crack, pero que ahora su única droga es la música, que de vez en cuando bebe alcohol o fuma un poco de cannabis.

“Con el tema de las adicciones estoy muy bien, veme la cara, cómo hablo; tomo, pisteo, lo acepto, y si me quiero fumar un porrito lo voy a hacer", dijo Tristán.

Superbebé en camino

Henry Cavill y su novia Natalie Viscuso están esperando su primer bebé, noticia que tomó por sorpresa a sus fans, ya que comenzó ha hacerse viral un video donde se ve a la ejecutiva luciendo un embarazo avanzado.

En las imágenes, que ya se volvieron virales, se puede ver a la pareja saliendo de lo que parece ser un hotel tomados de la mano y, mientras caminan hacia una camioneta que ya los esperaba, ella revela su ya abultado vientre.

Durante la premiere de la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare, en Nueva York; Cavill no sólo confirmó la noticia; también habló de cómo se siente, por su debut como papá: "Natalie y yo estamos muy emocionados".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc