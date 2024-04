Kalimba: todas las polémicas en las que ha estado envuelto el cantante

El nombre de Kalimba se ha convertido en tendencia en las redes sociales en las últimas horas, esto luego luego de que fuera vinculado a proceso por las acusaciones que Melissa Galindo hizo en su contra, hace casi un año.

La tarde de ayer, y tras más de seis horas de audiencia en el Reclusorio Oriente, el juez de control encontró elementos suficientes para iniciar un proceso por abuso sexual agravado en contra del cantante y dio un plazo de seis meses para ampliar las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, este caso no es el único escándalos en el que el exOV7 se ha visto envuelto, ya que ha sido señalado, entre otras cosas, por comentarios machistas y actitudes groseras con sus fans. A continuación te mostramos algunas de estas otras controversias.

Caso Diana: En enero del 2011, el intérprete de "Tocando fondo" fue detenido en El Paso, Texas y trasladado al Cereso de Chetumal por el presunto abuso sexual de la entonces menor de edad Daiana Guzmán. La joven aseguró que conoció al cantante en un bar de Playa del Carmen, donde ella trabajaba como edecán, y luego de platicar un rato éste la habría llevado a su hotel donde la agredió.

A pesar de que fue encarcelado, siete días después fue puesto en libertad, pues no se encontraron elementos suficientes para condenarlo.

Acusado de deudor alimentario. Antes de escándalo, en 2009, fue demandado por la madre de su hija Aitana, Luz María Gonzàlez, por no dar lo que le corresponde de la pensión alimenticia por casi 4 meses, por lo que se enfrentaron en los juzgados.

Presunto plagio. En diciembre del 2014 el artista fue acusado de plagio por el tema “Este frío” y fue cuestionado por las similitudes con el tema “Cold love” del grupo coreano CN Blue, aunque él se defendió diciendo que ni conocía al grupo, ni mucho menos la canción.

“Es imposible que yo conociera esta canción con anterioridad”, aunque reconoció, a través de Twitter (ahora X) que el coro de ambos temas era parecido.

Denuncia fraude y amenazas. En el 2022, compartió a través de sus redes sociales que había sido defraudado por un empresario tamaulipeco, pues éste no cumplió con el contrato que tenían para una presentación en un bar.

“Estoy harto de tener que lidiar con personas fraudulentas, de tener que lidiar con pseudo empresarios que creen que por tener poquito de poder y contactos pueden vivir amenazando artistas o a la industria”, dijo. Kalimba, además, reveló que tuvo problemas con los pagos y tuvo que cancelar el show.

Señalamientos de una fan. En marzo del 2023 una seguidora, llamada Gabriela Quintanilla, expuso al cantante en redes sociales, al subir una foto con él y asegurar que tuvo un trato poco amable y hasta grosero; además de que ni siquiera quería hablar en español.

Al poco rato, él se defendió diciendo: “justo entré a ese restaurante porque vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar. Si lo tomaste personal no era contigo específicamente. Tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa”, comentó en X.

Comentarios machistas. En diciembre de ese mismo año, Kalimba fue señalado de machismo por las declaraciones que hizo sobre la masculinidad y la violencia; incluso afirmó que un hombre no está completo sino tiene esta característica en su persona.

El integrante de OV7, durante el podcast "Auténticos" conducido por Pedro Prieto, hablo sobre el concepto que actualmente se tiene sobre el ser hombre y que, aseguró, la sociedad deformó: "Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento, no es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento pero (tiene) el dominio de su carácter para no usarlo", dijo.

