Nerea Godínez, prometida de Octavio Ocaña, retoma su vida y estrena romance

En octubre de 2021, Nerea Godínez, pareja del actor Octavio Ocaña, vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida al enterarse del trágico fallecimiento del joven. Este último perdió la vida debido a un impacto de bala en la cabeza durante una persecución vehicular.

En los meses subsiguientes, las redes sociales fueron testigos de su profundo pesar, ya que compartía mensajes constantes dedicados al famoso, reafirmando que él sería su amor eterno. Sin embargo, ahora, cerca de dos años después de aquella devastadora noticia, parece que la joven ha decidido retomar su vida, ya que presumió a su nuevo romance.

Nerea Godínez y Octavio Ocaña se comprometieron en matrimonio en abril pasado, pero la muerte de él truncó sus planes. Foto: Instagram

Fue a través de Instagram, que la modelo publicó una fotografía junto a su pareja, mostrándose abrazados mientras él le besa la frente.

Foto: Instagram oficial de la modelo.

Cabe destacar que Nerea ha sido objeto de críticas constantes desde el trágico suceso, ya que algunos usuarios sugirieron que estaba utilizando la imagen del actor para ganar más seguidores en sus plataformas. Por lo tanto, su aparición en una nueva relación también generó polémica entre los internautas.

Comentarios como “Que rápido se olvidó de su novio”, “Por algo las hermanas de Octavio ya no la siguen” y “No veo los comentarios de las cuñadas”, surgieron.

En respuesta a las críticas, la modelo acompañó la fotografía con unas palabras de defensa: “¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé, desde el día uno. Las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida ¿quién las entiende?”, expresó.

Nerea agregó que había tomado la decisión de vivir y no solo de existir. Afirmó que había encontrado a alguien que respetaba su pasado y, lo más importante, que la hacía feliz y la motivaba a vivir, conocer y disfrutar nuevamente. Para aquellos que cuestionan su elección, añadió con humor: “siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente, el que piense que eso está mal yo le diría... médicate loc@”.

A pesar de los comentarios negativos, la modelo también ha recibido apoyo de sus seguidores. A diferencia de meses anteriores, se le ve más alegre y comprometida en mejorar su aspecto físico. Además, está llevando a cabo proyectos de modelaje y ha inaugurado una cuenta en Only.

“Veo algunos comentarios atacando a la joven, ¿será que las personas que fomentan el odio nunca van a sufrir una pérdida?”, “He visto cómo te has ido recuperando poco a poco después de lo sucedido. Nadie sabe con qué luchaste o sigues luchando”, “tienes todo el derecho de rehacer tu vida” y “Me alegra que estés aliviando tu dolor. ¡Brilla siempre!”, se lee en su perfil.

Recordemos que Nerea se había comprometido con el famoso solo cuatro meses antes de su trágico fallecimiento.

