Convocan a lectura de poesía para protestar contra dichos misóginos de Taibo II

La UNAM: laboratorio social y extraordinaria escuela de vida

Rebeldía, punk y rock, en el arte de Sergio Sánchez Santamaría

En el Festival Cervantino, una denuncia sobre el aire que respiramos  

El Premio Princesa de Asturias celebra la fuerza de  la cultura mexicana

Este sábado 25 de octubre, los Mumin celebran en la CDMX su cumpleaños 80 

Han pasado 25 años desde que debutó con éxitos como “Baby Girl”, “Party” y “Hey, Man!”, temas de su álbum debut Whoa, Nelly!. Aunque la cantante ha tenido una carrera distinguida, ahora siente que necesita frenar por el “futuro previsible”.

A través de una publicación en Instagram, la artista reflexionó sobre sus años en la industria y compartió fotografías del pasado: “25 años después, mi música ha llegado a toda una nueva generación de fans y no podría estar más feliz por eso”.

Furtado recordó que, en 2000, su propósito era crear música con la esperanza de que, algún día, un niño desempolvara el vinilo de Whoa, Nelly! en una tienda de discos y lo encontrara inspirador. Nunca imaginó que, en 2025, existirían nuevas maneras de descubrir música “antigua”.

La intérprete también compartió sus sentimientos sobre que tantas personas hayan escuchado su música a lo largo de las décadas. Sin embargo, anunció que ha decidido alejarse de las presentaciones en vivo para dedicarse a otras actividades creativas y personales que se adaptan mejor a esta nueva etapa de su vida:

“He disfrutado muchísimo de mi carrera, y aún amo escribir música, ya que siempre lo he visto como un pasatiempo que fui lo bastante afortunada de convertir en mi carrera. Siempre me identificaré como compositora”.

Aunque no dio detalles sobre sus nuevos proyectos, dejó entrever que seguirá componiendo, pese a que sus obras no se verán públicamente.

La cantante cerró su mensaje expresando gratitud hacia sus fans, colaboradores y todas las personas que la ayudaron a hacer realidad sus “sueños pop”: “Los amo y amo sus corazones abiertos”, escribió.

Las críticas hacia su imagen

A inicios de 2026, Furtado también habló sobre las presiones de su carrera y cómo estas han afectado la forma en que se espera que luzca, debido a comentarios sobre su cuerpo.

En un mensaje de Instagram sobre amor propio, afirmó: “Este año tomé conciencia de la presión estética de mi trabajo de una manera completamente nueva, mientras al mismo tiempo experimenté nuevos niveles de amor propio y auténtica confianza interior”. Además, negó haberse sometido a operaciones estéticas.

