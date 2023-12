Navidad melancólica: Las canciones que te harán pensar en la vida

Es la época de los villancicos por doquier, de niños y adultos repasando una y otra vez los versos de “Las posadas” y hasta el tema insignia ochentero “Ven a cantar” de La Hermandad.

Pero como hay gustos para todo, habrá quien quiera aprovechar estos días para oír algo que, ya sea con temática navideña o no, hacen pensar en lo finito del humano y todo lo que hace.

Te presentamos una serie de canciones que ayudan a recordar, precisamente, que todo se acaba.

"Amarga Navidad"

Escrita por José Alfredo Jiménez en los 50, la canción se ha vuelto un clásico de la época. Después de todo, habla de la despedida de una relación amorosa en plena Nochebuena, considerada de fiesta, paz y calor. Claro que todo saben que un rompimiento siempre duele, pero como se lee en los versos, lo mejor es ver por el futuro y en este caso, es no arrancar el año nuevo con un amor “que hace tanto mal”. Pedro Fernández, Amalia Mendoza y Jenni Rivera son sólo algunos de los cantantes que han hecho su propia versión.

"Un día con mamá"

Ricardo González “Cepillín” gustaba de dar mensajes fuertes a quienes lo escuchaban. Si en “Navidad sin mamita” habla en poco más de un minuto el deseo de un niño de querer volver a su madre convertida en estrella, en “Un día con mamá” hay quien dice que habla de un intento de suicidio infantil. En la letra el pequeño le pregunta a su papá por qué hay niños como él que no tienen con quien jugar y tampoco tienen una mamá. Más adelante, en primera persona, asegura que le dirá a su padre que lo deje ir con ella: “al cielo voy a ir/ y le voy a decir que no tengo con quien jugar/y con ella me voy a quedar”, se escucha.

"Pinocho"

El argentino Luis Aguilé, autor de “Ven a mi casa esta Navidad”, también es autor de esta canción que obliga a quien la escucha de dejar de ver al tierno muñeco animado, como alguien prácticamente invencible, para comenzar a vislumbrar que podía ser destruido como todo en la vida. De acuerdo con la canción, el muñeco de madera es sorprendido mientras duerme y llega al hospital con su nariz hecha pedazos, su pierna en tres partes astillada y una herida interna que el médico de guardia no vio. En México el ya citado “Cepillín” fue quien la popularizó.

"Do They Know It´s Christmas?"

Nació en 1984 como un sencillo que buscaba recaudar fondos y combatir la hambruna en África. Reunió en un mismo estudio a las estrellas inglesas del momento como Bono, Sting, Durán Durán, Phil Collins, George Michael con Wham! y Paul Young. La letra menciona que mientras mucha gente celebra las fechas, en el Continente Negro no saben de eso por las carencias que viven. La letra sigue estando vigentes, lamentablemente. Y claro, hubo ataques de que era un ejemplo más del salvador blanco buscando tapar su real cara depredadora.

"Monsters"

El ciclo de la vida en esta canción de James Blunt. Si de niños los padres son quienes se encargan de espantar a los monstruos que no nos dejan dormir en la oscuridad, pasando los años debe ser al revés. Hay que dejarles doblada la ropa en el asiento, cuidar que descansen y, los más importante cuando tengan miedo de partir, ahuyentar a esos monstruos que ahora los acechan a ellos. Nadie puede evitar la lágrima.

"El viejo"

Imagine que en la calle se encuentra a un hombre mayor que pide limosna preocupado por tener un hijo al que debe dejar bien. Y cuando le da las monedas o el billete, este hombre se da la media vuelta y comienza a reírse fuerte y enloquecido. ¿La razón? Sabe que cuando llegue la medianoche se será reducido a cenizas. ¿Correría usted espantado?. Pues ese el personaje de esta canción que muchos bailan en fin de año, pero con poner un poco de atención, uno se da cuenta que es una historia de terror, aunque esté disfrazado de Año Viejo.

Lee también: ¡Luces, cámara, emoción!: Cinco películas para despertar el espíritu navideño

rad