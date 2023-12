¡Luces, cámara, emoción!: Cinco películas para despertar el espíritu navideño

Si alguna vez te has autodenominado como alguien con un corazón de hierro, resistente a las conmovedoras muestras de afecto durante las festividades navideñas, esta recomendación de películas está especialmente diseñada para ti. No te llamamos Grinch, comprendemos que hay quienes prefieren resguardar sus sentimientos, manteniéndolos privados para no revelar su vulnerabilidad.

Pero ¡tranquilo! Si deseas liberar esas emociones en la privacidad de tu espacio, estas cinco cintas podrían ser tu elección perfecta.

"Belleza inesperada"

El personaje principal interpretado por Will Smith acaba de perder a su pequeña hija y esto puede impactar en sus relaciones laborales, a la vez de cuestionarse conceptos como amor, tiempo y muerte. Kate Winslet, Edward Norton, Keira Knightley y Helen Mirren conforman el universe en que se va descubriendo que no sólo él sufre, sino que todos tienen sus propios problemas en la espalda

Dónde ver: HBO MAX

"Last Christmas: Otra oportunidad para amar"

Comedia romántica en la que el personaje interpretado por Emilia Clarke trabaja como elfa en una tienda departamental, pero tiene sobre si la depresión de su madre y la desaprobación de su padre. Ella misma necesitó de un trasplante de corazón. Un día conoce a un joven que le hará recapacitar sobre su vida, pero a veces no hay el tiempo suficiente para cambiar las cosas.

Dónde ver: Prime Video, Apple TV, Claro Video

"Hombre de familia"

¿Enfrascado en el trabajo, buscando la mejor paga, auto, casa… pero sólo? Eso quiso Nicolas Cage en esta cinta de hace 23 años, quien debe conocer a un pordiosero para entender que no necesariamente la soledad es lo mejor para el humano. De entrada, quizá, tuvo que seguir con ese amor universitario que le habría dado raíces.

Dónde ver: Prime Video

"¡Qué duro es el amor!"

Una escritora de Los Ángeles, como buena joven moderna, cree haber encontrado al amor de su vida gracias a una aplicación de citas. El problema es cuando decide sorprender al tipo del que está perdidamente enamorada, dándose cuenta que todo ha sido un engaño.

Dónde ver: Netflix

"Star Wars: Especial de navidad"

Esta última recomendación no es para llorar. Bueno, sí y mucho, cuando alguien descubre que alguien se atrevió a hacer un episodio especial de Chewbacca y su familia, donde cantan y bailan. La producción fue hecha casi inmediatamente después de la primera cinta de la saga y es de las cintas más odiadas en la historia del cine mundial. Con ella puede seguir odiando tanto a la Navidad y a la propia Star Wars.

Dónde ver: Youtube

