Natasha Dupeyrón quiere que el público reflexione con "Señorita 89": “habla de temas que nos encanta no mencionar"

Natasha Dupeyrón es una actriz abiertamente feminista, aunque acepta que no ha sido fácil en una sociedad que stá acostumbrada a un contexto machista.

A sus 31 años ha aprendido a distinguir cuando las mujeres están inmersas en una situación de opresión y eso le pasó con su personaje de Isabel en la serie “Señorita 89”, quien es una reina de belleza que no tiene miedo de afectar a otras personas con tal de lograr sus propias metas.

“Isabel entiende que si pasa por arriba de sus compañeras y pasa arriba de ella misma logra sus cometidos en un mundo machista y se mete a la boca del lobo y no le importa”, describe Dupeyrón en entrevista con EL UNIVERSAL. “Eventualmente se dará cuenta del error pero ella cree que su cuerpo, su belleza, la pueden sacar adelante y es triste, pero es la realidad de muchas mujeres”, señala.

La primera temporada se transmite actualmente por el canal Lifetime. Foto: Lifetime

A raíz del estreno de la primera temporada, este pasado 7 de mayo por el canal de Lifetime, la actriz celebra que se esté hablando sobre las problemáticas detrás de los certámenes de belleza, que considera no deberían existir y haciendo un debate sobre el lado oscuro de estas prácticas que tuvieron su auge en la década de los 80, pero que siguen siendo actuales.

Problemas mentales, violencia e injusticias son algunos de los conflictos que se exponen en los primeros capítulos de esta serie dirigida por la argentina Lucia Puenzo. Mientras que la segunda temporada, próxima a estrenarse, mostrará temas como la influencia de las televisoras y el crimen organizado.

”Son temas que nos encanta no mencionar y aquí se mencionan como son y creo que las mujeres no es que seamos víctimas o no, sino que así crecimos todas y todos con una educación donde calladitas nos vemos más bonitas, donde todas las películas que vemos o las revistas que leemos nos dicen que nuestro físico es más importante que lo que pensamos”, destaca.

Con este lanzamiento la también modelo y cantante mexicana espera que la reflexión alcance a una audiencia más grande de personas que analicen las exigencias físicas a las que se exponen las mujeres en contextos como este.

“La presión no es sólo para las actrices o para cierto tipo de mujeres, sino que para todas es brutal, lo vemos desde las revistas hasta en la televisión, las películas y crecemos con una opresión dura pero creo que el feminismo viene a salvarnos de estas ideas que son irreales”.

