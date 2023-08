Natalia Jiménez denuncia que fue discriminada en restaurante de EU por hablar en español

La cantante Natalia Jiménez reprobó al restaurante Gigi's Hollywood, donde de acuerdo a su testimonio fue discriminada por hablar español, así lo relata en un video en el que recomienda a los latinos no asistir, pues a ella le dijeron que la corrieron porque estaba hablando muy fuerte, sin embargo, considera que la verdadera razón fue porque estaba hablando en español por FaceTime con su hija.

"No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos pero lo de hoy ha sido ¡increíble! Estaba hablando con mi hija por FaceTime en el restaurante y resulta que a la gente del restaurante les molestó a tal grado que me corrieron de restaurante, habiendo a mi lado una mesa con cuatro chicas que estaban hablando más alto que yo. Les molestó que estaba hablando en español. ¡No vengan acá! Terrible la atención con los latinos. Los tienen trabajando ahí, pero no nos quieren de clientes", se lee en el mensaje con el que acompaña su video.

Fans apoyan a Natalia Jiménez

Seguidores de la cantante española, exintegrante de La quinta estación, aplaudieron que no se quedara callada y que denunciara estas actitudes reprobables: "Gracias por no callarte. Porque el silencio estimula al verdugo. Un fuerte abrazo desde Argentina". "El castellano. Estéticamente es, con el italiano los idiomas más lindos que hay. ¡Discriminar! Es irónico. El idioma más lindo que hay no puede ser discriminado. Y el inglés de USA no es inglés. Es un dialecto. Es una versión inmunda del inglés. El único inglés bien entonado es el británico". "Qué triste que estas cosas pasen, imagínate todo lo que vive la comunidad Latina y que no tiene oportunidad de hacer público, muchas veces por miedo a que tengan represalias", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación en la que le recomiendan etiquetar al restaurante que en Instagram tiene desactivados los comentarios.

Natalia Jiménez denuncia discriminación.

