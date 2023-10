Napoleón se lleva el amor de su público, no la fama y el éxito

En agosto, José María Napoleón comenzó su gira nacional de despedida de los escenarios. Ahora, tras pasar por Monterrey y Guadalajara y a falta de una sola fecha en el Auditorio Nacional, regresa sintiéndose pleno por todo lo que ha dejado a lo largo de su carrera.

“Muy satisfecho, el camino ha sido maravilloso, la gente me ha permitido avanzar por donde me ha gustado siempre caminar, no la fama ni el éxito, esas son cosas que forman parte de todo esto, pero ser escuchado, ser adoptado...

“Cuando ves que tus canciones han trascendido a través de los años quiere decir que mi madre no se equivocó, que lo que me inculcó fue trascendental”, cuenta Napoleón.

Ahora que el intérprete de clásicos de la balada romántica como “Eres”, “Vive” o “Ella se llamaba Martha”, se despide de los escenarios, los ritmos de moda son el reggaetón y los corridos, géneros que Napoleón no crítica, simplemente asegura que busca seguir su propio camino con las convicciones que mantuvo durante toda su carrera.

“La música cambia, los conceptos cambian, aunque esté o no de acuerdo yo sigo por mi camino, sigo siendo el mismo, respetando a la mujer, respetando a las personas que vienen conmigo. Nunca he utilizado alguna palabra altisonante para componer ninguna canción, no critico a nadie que lo haga, cada quien sabe cómo y por qué avanza en la vida”, destaca.

Sin despegarse de la música

Aunque su adiós será el próximo 15 de noviembre, Napoleón dedicará su tiempo libre para seguir componiendo canciones, además de ofrecer conciertos, pero ahora, asegura, sin fines de lucro.

“Me retiro porque ha sido una carrera muy bonita gracias a muchas personas que han apoyado mis canciones. Lo que voy a hacer ahora que termine mi gira es seguir haciendo conciertos pero a beneficio siempre de alguien que lo necesite”.

¿Cómo le gustaría ser recordado? El cantante de 75 años expresa que, más que como a un ídolo de la música, como a un amigo de todo el público, de todos aquellos que se mantuvieron con él a lo largo de su carrera, que arrancó en 1970, con su primer disco homónimo.

A aquellos amigos les deja este consejo: “No se vayan por caminos equivocados, hay muchas puertas falsas . Cuidado con lo que hacen, no olviden a su familia nunca, y crean en ustedes mismos y en lo que hacen, se puede llegar si tiene uno los conceptos y la forma de hacer la música, la poesía, lo que queramos pero hacerlo bien, dar pasos seguros sin pasar por encima de nadie jamás en la vida”.