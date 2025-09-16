Más Información

"De profundis", doloroso testimonio escrito por Oscar Wilde, cobra vida en el teatro como parte del Festival Cultura UNAM

De "Terra Nostra" a "Temporada de huracanes", celebran la literatura mexicana

México condena subasta de 47 objetos patrimoniales en Estados Unidos

Con gira, la Orquesta Filarmónica de Jalisco celebra el mes patrio

Señalan desigualdades para acceso a la cultura

“Rius es el parteaguas de la caricatura en México”: Kemchs, caricaturista

Con más de cinco décadas de trayectoria, una infinidad de premios y haber compartido el escenario con grandes figuras de la música, cualquiera creería que en la vida de no existiría ningún sueño que le faltara por cumplir.

Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad, y es que, para el llamado “Poeta de la canción” uno de sus más grandes anhelos era colaborar con una famosa agrupación mexicana: el Mariachi Vargas de Tecatitlán.

Hoy, este sueño ya es una realidad, gracias a "De corazón mexicano", su más reciente disco y en el que hace una recopilación de sus éxitos más sonados, pero vestidos de la música de mariachi.

Durante la presentación del álbum, el intérprete de "Vive" habló sobre la experiencia de grabar el famoso mariachi, una oportunidad jamás pensó tener.

“Después de haber sido boleador de zapatos y vendedor de periódicos, quién iba a decir o creer que ahora estoy en el mismo escenario que los integrantes del Mariachi Vargas Tecalitlán, a quienes siempre he admirado”, dijo.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para expresar su admiración por la agrupación; incluso, se dijo honrado de trabajar juntos.

“Nunca imaginé que iba a grabar un disco con ustedes. Me siento muy honrado”, agregó.

“Pajarillo”, “Hombre” o “Eres”, en versiones rancheras, son algunos de los temas que contiene el material discográfico, además de un par de canciones inéditas: “Deja tocar tus manos”, compuesta por su hijo José María, y “Si tú me quisieras”, piezas que define como una nueva página en su historia.

