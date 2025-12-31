El nahual, figura del mito mexicano sobre aquellas personas que pueden convertirse en animales, puede ser juez y verdugo.

Eso lo comprobará Rotterdam, festival de cine en Europa que apuesta a nuevas visiones, cuando tenga en su programación Tekenchu: el ritual de los nahuales.

La ópera prima de Carlos Matienzo fue considerada en la sección Bright Future, en la que se seleccionaron temas originales y con estilo individual que representan la vanguardia del cine contemporáneo.

Y allá estará Gerardo Oñarte, quien interpreta a un hombre que aparece herido en un pueblo y es protegido por mujeres, al tiempo que un policía investiga el caso.

“A la película la mandamos a varios festivales y uno piensa que la ruta va a comenzar en algún lugar, pero esta de Rotterdam la verdad quiero creer que algo vieron bueno para elegirla”, comenta Oñarte.

“Es ver de qué manera las comunidades se protegen y quizá tenga que ser de la mano de nahuales. Yo soy el hombre que aparece herido en el bosque y vamos a ver qué pasa con él y el policía”, abunda.

Tekenchu: el ritual de los nahuales fue inicialmente un cortometraje que salió del Rally Feratum, el cual donde se presentaba causaba buenas impresiones y se les pedía a los autores profundizar en el tema.

Oñarte, coescritor del guion, pensó que era una buena opción y comenzó a vislumbrarse una historia vista desde lo ojos del federal, el nuevo personaje, interpretado por Gerardo Trejoluna.

“Es una historia de terror, un thriller, que nos ha abierto muchas puertas. Tekenchu significa bestia en purépecha y nosotros tenemos nuestros monstruos universales. ¿Cuál es nuestro hombre lobo? Pues los nahuales, aquí y en varios países de Latinoamerica”, apunta.

El largometraje vio la luz en mayo pasado en el Marché du Film 2025 de Cannes por parte de Blood Window, una de las más importantes plataformas del cine de género, la cual hace alusión a producciones de terror, ciencia ficción y fantasía. Rotterdam será su presentación oficial a nivel mundial.

Se rodó en Valle de los Fantamas, un pueblo ubicado en la Sierra Álvarez en el estado de San Luis Potosí, a casi una hora de la capital del Estado. Cuenta en su elenco con Alejandra Herrera (La lotería del crimen y La diosa del asfalto).

Forma parte de una oleada de películas mexicanas basadas en leyendas o mitos mexicanos como Huesera, Un cuento de pescadores, Mal de ojo y Turno nocturno, las cuales ya han llegado a salas de cine del país en los últimos meses.