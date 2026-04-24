Juan Manuel Aguilera, miembro fundador de La Barranca, una de las bandas con mayor presencia en la escena del rock mexicano, recupera en su tercer disco en solitario, Tinta negra y roja, algunas de las enseñanzas de las civilizaciones prehispánicas.

El guitarrista, compositor y vocalista, en paralelo de otras agrupaciones como Jaguares, rinde homenaje además a varios autores prominentes de la literatura nacional a través de temas instrumentales.

“Es el nombre (de su disco) de uno de los libros que homenajeo aquí, de Miguel León-Portilla, que es una compilación de poesía náhuatl, él explica ahí que nuestros antiguos mexicanos utilizaban esta expresión para referirse a los códices de pinturas, en los que tenían contenidas sus historias y su cultura, además remite al proceso de imprimir libros, la tinta”, explica el músico.

Este disco, que además se estrena justamente 30 años después de que Juan Manuel lanzara su primer álbum junto a La Barranca, en 1996, surgió de un ejercicio similar que hizo al ser invitado al homenaje póstumo a José Agustín en Bellas Artes.

En el concierto que Aguilera dará hoy en el Foro La Paz a las 20:30 horas se escucharán por primera vez en vivo los temas que rinden tributo a autores como: Carlos Castaneda (Viaje a Ixtlán), Miguel León-Portilla (La tinta negra y roja), Alberto Blanco (El corazón del instante), José Agustín (El rey se acerca a su templo), Octavio Paz (Salamandra), Fernanda Melchor (Páradais), Juan José Arreola (Confabulario) y Claudia Berrueto (Bajo el polvo lunar).

Revalora el pasado

Los temas que componen el álbum tienen también el objetivo de revalorar el pasado ante el avance de la tecnología y su efecto de diluir ideologías, voces, presencias y sonidos.

“De pronto lo virtual parece como amenazante, supera la realidad, lo cierto es que el pasado de nosotros, de cualquier nación y de la misma especie humana sí existió y dejó obras artísticas de gran magnitud, como las de los antiguos mexicanos, los poetas y los escritores a los que estoy homenajeando, que están por encima de la realidad virtual”.

El músico y cantante se acompaña en el álbum y el escenario de Abraham Méndez y Alonso López.

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