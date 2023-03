¿Por qué nos gusta escuchar a Enrique Bunbury?

La voz de Enrique Bunbury es de esas que uno identifica al momento. Tanto su trabajo junto a la banda de rock Héroes del Silencio como la música que construyó en su carrera solista tienen ese toque que lo identifica.

¿Pero qué es lo que hace al cantar que lo vuelve tan él? El director y arreglista vocal Beto Castillo nos ayuda a entender un poco más sobre el estilo del intérprete de temas como “Héroe de leyenda”.

"Es de estos cantantes que tienen una personalidad vocal muy definida", dice en entrevista con El Universal.

Castillo explica que independientemente del entrenamiento vocal que una persona tenga nos podemos encontrar con voces que no transmiten nada y son poco memorables o por el contrario con otras que tienen algo que las hace especiales; en este último caso estaríamos hablando de la personalidad vocal.

"Es lo que hace que tu voz no se confunda con la de nadie más, hace que destaque, que tenga esta memorabilidad y que la gente cuando te escuche sepa que eres tú independientemente de que conozca o no la canción", apunta.

Para Castillo, quien ha trabajado con artistas como Juan Gabriel, de quien fue corista, un punto importante es también la forma en que Bunbury interpreta los temas pues es un contador de historias.

Lee también:

“Independientemente de que a la gente le gusten o no sus canciones, su estilo de canto o voz, no podemos negar todos que es un gran intérprete y una figura que cuenta muy bien sus canciones, que sabe muy bien cómo transmitir y darle importancia a cada palabra de lo que está diciendo y eso hace que le ponga atención a la letra, no pasa por las palabras nada más porque sí, nos hace sentir que cada palabra está ahí por una razón”, detalla.

De acuerdo al experto esto es algo que no todos los cantantes hacen, y en este caso se suma que en sus presentaciones en vivo es un “showman”.

"Enrique es un extraordinario ejemplo masculino de lo que es tener un sonido auténtico, honesto, congruente, no se escucha falso o prefabricado para hacerse diferente o hacerse notar sobre otros, porque hay algunos cantantes que van creando sus propias características para diferenciarse o generar algo que los vuelva memorables”.

¿Por qué nos gusta escuchar a Enrique Bunbury?

Beto Castillo

Sobre el tipo de voz de Bunbury, Beto Castillo -quien está a la cabeza de la academia “Art E-Learning”- detalla que es un barítono con un rango agudo importante. Además utiliza algo llamado vocal fry, o voz frita, que es el registro más grave que la voz humana puede producir.

“Lo utiliza muy frecuentemente al entrar o atacar ciertas notas musicales, sobre todo en los inicios de sus canciones o en las notas graves que canta. Es el ‘raspadito’; todos lo podemos hacer pero no todos los cantantes lo utilizan”, explica Beto.

“Parecemos tontos”, “Lady blue” y “Si”, son algunos de los temas clásicos de Bunbury, quien desafortunadamente para sus fans anunció este lunes que ya no ofrecerá conciertos en vivo.

El músico compartió a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que ha tomado la decisión de abandonar su actividad interpretativa en conciertos y tours por lo que concluirá las fechas ya pactadas este 2022 antes de decir adiós.

“A partir de ahora se abre ante mí un sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos. Tengo la sed para hacer este cambio importante en mi vida y el apoyo de mi familia y management”.

En ese mismo anuncio explicó que le han dado diferentes nombres y diagnósticos sobre lo que le pasa, pues desde que sale de casa hasta que sube a un escenario tiene una serie de síntomas y dolores.

“La realidad es que mi garganta se cierra e irrita y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo, de manera que lo que normalmente era un placer y deleite se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás si no estoy de gira”.

mafa