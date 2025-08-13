Para muchos puede ser sólo una creencia, pero Laura Dotson, una de las creadoras del programa “¿Quién da má$?” sabe que los objetos traen energía de sus antiguos dueños y por eso no los mira, sino que los siente y reza mucho por ello.

En la emisión, que comenzará su temporada 14 el próximo lunes por el canal A&E, se subastan bodegas llenas de objetos y prendas sorpresa, algunos logrando ser una auténtica joya que genera varios dólares a sus compradores y otros, cosas no tan buenas.

“A veces se siente la energía desde la puerta (de la bodega) al abrirla, es algo muy fuerte y se puede sentir como angustia o algo raro, o pensar esto pinta bueno. A veces digo una oración (por la energía sentida) y rezo un poquito”, reconoció Laura esta tarde, en un encuentro virtual con la prensa internacional.

Y ella sabe de lo que habla. La idea del programa partió de ella hace más de una década cuando siguió a un camión que recolectaba cosas usadas y vio que llegaba a una bodega para posteriormente ser subastadas.

“Ella tuvo una premonición de lo que pasaría”, cuenta Roman Mykytyn, productor del programa.

Brandi Passante, una de las compradoras asiduas de la producción, bromea con que no quiere tener en casa una muñeca vieja embrujada, pero está convencida de que la energía se transmite a los objetos.

Eso sí, en su momento no se resistió a la idea de conservar una serie de fotografías de gente muerta, una actividad popular en el siglo 19.

“En una de las primeras bodegas encontré esas fotos, que era como una forma de capturar el alma de las personas y eran raras. Me las quedé por un tiempo y en algún momento las tiré; más adelante descubrí que valían plata y pensé que ojalá no las hubiera tirado. Yo trato de no quedarme con nada, tengo cámaras de foto porque las colecciono, sino, no tendría nada”, detalla.

La nueva temporada de “¿Quién da má$?” llegará a la señal del canal A&E desde el próximo lunes y hasta el día 26.

