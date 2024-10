La reciente visita de Drake Bell a Guadalajara se ha hecho viral en las rede sociales, pero no por la razones correctas; sino por un incidente que el cantante tuvo con una de sus fans y que los usuarios han tachado de acoso.

Y es que durante una firma de autógrafos que se organizó en esta ciudad, Bell fue besado, sin su consentimiento, por una de las asistentes, lo que ha desatado un serio debate en las plataformas.

El momento fue captado en video y en el se puede ver al protagonista de "Drake & Josh" conviviendo con una joven vestida de rosa. De repente llega el turno de posar para la cámara, y luego de que ambos sonrieran, ella se acerca a Drake lo abraza para despedirse y, posteriormente, lo toma del cuello y lo besa en la boca.

Lee también "Una montaña rusa emocional", así ha sido la vida de Drake Bell tras confesar el abuso que vivió de niño

Aunque el también actor no se enojó, sí hizo evidente su sorpresa e incomodidad con una mueca, mientras la chica se alejaba y festejaba el beso.

Si bien Drake no ha hecho ningún comentario al respecto, los usuarios de TikTok no sólo reprobaron la conducta de la fan; sino que la acusaron de haber acosado al artista y salieron en defensa de Bell.









"¡Total falta de respeto! Neta si él lo hubiera hecho ahí sí se lo comen vivo", "Y si hubiera sido al revés, se lo funan", "Que molesto ha de ser para los artistas que los besen. Se les debe de respetar, con qué derecho hacen eso", "Hasta yo me incomodé de verlo", "Eso es acoso, que la demande", "Que horror de mujer tan irrespetuosa", son solo algunos de los comentarios que deben leerse.

Pero la conversación no terminó ahí, otros más reflexionaron sobre las medidas que muchos artistas han tomado, como el ya no dar autógrafos ni acercarse demasiado a los fans, para evitar faltas de respeto; pues Bell no es el primero en pasar por una situación similar. Varios cantantes y actores han sido tocados indebidamente durante sus presentaciones o convivencias por las propias seguidoras.

Lee también Drake Bell se molesta con reportero mexicano por preguntarle por su vida sentimental