Muere Whitney Rydbeck, actor de “Rocky II” y “Viernes 13”

El actor estadounidense Whitney Rydbeck, quien tuvo una amplia carrera en el cine y la televisión, siendo de los más recordados su trabajo en “Rocky II” y en “Viernes 13” falleció a los 79 años por complicaciones del cáncer de próstata que padecía.

Aunque murió el pasado lunes, apenas ayer se dio a conocer la noticia de su partida dentro de un hospicio en Chatsworth, California, de acuerdo con lo informado por su amigo Tommy McLoughlin, director de la película “Jason lives”, a The Hollywood Reporter.

Este cineasta le dedicó una publicación en Instagram para recordar el legado de este artista con quien trabajó.

“Perdimos no sólo a un comediante y actor verdaderamente divertido, sino a uno de los seres humanos más de buen corazón que he conocido”, escribió en dicha red social.

Este histrión interpretó a una víctima del asesino serial Jason en la sexta cinta de “Viernes 13” que se estrenó en el año 1996, y apareció en programas como “Scrubs”, “7th heaven”, “World of color”, “Star Trek: The next generation”, entre otros.

Otras producciones en las que trabajó Rydbeck fue en “The brady bunch”, “Phylls”, “M*A*S*H”, “Living single, “Party of five”, por mencionar algunos.

Whitney Rydbeck nació el 13 de marzo de 13 de marzo de 1945 en Los Ángeles, estudió en la Escuela Secundaria de Pasadena y después estudió teatro; en 1970 debutó en la pantalla con “Nanny y el profesor”, antes de que actuara en “Sleepers” de Woody Allen de 1973.

En su currículum también estuvo en el programa infanti de la NBC “Whitney and the robot”, en largometrajes como “A very brady sequel” (1996), entre otros proyectos que lo dejarán inmortalizado.

alm