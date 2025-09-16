Más Información

El mundo del metal despide a vocalista de la banda sueca At The Gates, quien murió a los 52 años.

A través de redes sociales, la agrupación se despidió del artista y lo consideraron una "inspiración" para todos los miembros.

"Tomas: Fuiste una inspiración para todos nosotros. Un verdadero amigo, compasivo y comprensivo. Siempre serás recordado por tu generosidad y tu espíritu creativo. Te echaremos eternamente de menos. Para siempre en nuestros corazones", escribió At The Gates en redes sociales.

¿Qué problemas presentaba Tomas Lindberg?

El vocalista de At The Gates, murió a los 52 años luego de perder la batalla contra un cáncer contra el que luchaba desde hace más de 2 años.

En 2023 a Tomas Lindberg le diagnosticaron un carcinoma adenoide quístico un tipo de cáncer poco común y trás una cirugía se le había extirpado gran parte del paladar.

El artista estuvo dos meses en tratamiento de radioterapia y no fue sino hasta 2025 que le fue hallado tumor que ya no podían operarse ni responder a más tratamientos.

¿Quién es Tomas Lindberg?

Considerado uno de los pioneros del melodic death metal, Tomas Lindberg cofundó At The Gates en 1990 y ayudó a definir el sonido del género. Su disco "Slaughter of the Soul" (1995) es ampliamente reconocido como una obra clave en la evolución del metal extremo.

Con su voz rasposa, potente y llena de emoción, así como letras profundas y críticas, Lindberg dejó una huella imborrable en la música, trascendiendo generaciones y fronteras.

participó en bandas como Grotesque, Disfear y Lock Up, mostrando su versatilidad y compromiso con la escena underground del metal.

