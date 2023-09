Adiós a Silvina Luna: muere la actriz de "Amor en custodia" por complicaciones tras cirugía estética

Silvina Luna, la actriz y presentadora argentina, recordada por su participación en la telenovela "Amor en custodia", falleció ayer tras estar varias semanas en el Hospital Italiano de la ciudad de Rosario, según informó su representante legal, Fernando Burlando; la también modelo, que llevaba años luchando por su salud, habría sido internada por una insuficiencia renal provocada por una cirugía estética que data de 2011.

Ese año, Luna fue sometida a un aumento de glúteos, la cirugía estuvo a cargo del cirujano Aníbal Lotocki; en 2014 fue hospitalizada por cálculos renales y los estudios médicos determinaron que ese problema era producto de que le habían aplicado polimetilmetacrilato, un plástico que se utiliza para la fabricación de prótesis óseas y dentales.

La muerte de la actriz fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, en redes emitieron un mensaje de pésame: "Con profunda tristeza despedimos a nuestra afiliada Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor", se lee.

El último mensaje de Silvina Luna en redes

Silvina Luna, quien participó en el reality "Gran Hermano" en 2001, donde finalizó como subcampeona, publicó su último mensaje en Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, estaba en el hospital y fue el pasado 5 de junio; en el material, Silvina explicó cuál era su condición de salud, pensó que regresaría pronto a casa y se mostró con ganas de seguir luchando para disfrutar de la vida, sin embargo, semanas después falleció.

"Estoy en la sala de diálisis del Hospital Italiano. Desde el jueves estoy internada, y supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria”, explicó, y agregó: “Se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos, así que los estoy probando ahora. Los tengo que probar acá, internada, para ver si los tolero y si está todo bien", dijo mirando a la cámara.

Seguidores de la actriz lamentaron su muerte y exigieron justicia, se sabe que la intervención médica la realizó el doctor Aníbal Lotocki, actualmente inhabilitado para ejercer cualquier procedimiento hasta que reciba una sentencia judicial.

"Justicia por Silvina. Que su muerte no quede impune, con la cantidad de pruebas y difusión que tuvo, es desolador para el resto de los argentinos que no tenemos ni por asomo el alcance mediático que tuvo Silvina, una persona conocida y querida por tantos argentinos. Es una locura de inconcebible que Lotocki aún no esté cumpliendo condena en la cárcel. Un reflejo del desamparo que sufrimos todos los argentinos con esta justicia inoperante y corrupta", escribió una usuaria.

Otros comentarios condenaron a los cibernautas que por años criticaron el cuerpo y el rostro de Silvina Luna, quien en abril compartió una reflexión sobre la importancia de que la gente mida sus palabras a la hora de hablar del aspecto del otro, reconoció que era doloroso leer tanto odio en las redes, así como comentarios que atacaban su aspecto actual, pues dijo, desde hace años dejó de inyectarse bótox.

"Lamentablemente ya es tarde para que leas este comentario, ojalá la sociedad cambie su manera de pensar que dejen de criticar que dejen de andar buscando la perfección que no existe, somos todos perfectamente imperfectos y deberíamos amarnos tal cual somos, la vida no se compra.Aprendamos a disfrutar de cada momento de cada lugar con la gente que queremos y nos quieren,la vida es una sola aunque suene cliché pero es la única realidad. Basta de cuerpos perfectos aceptarnos es el gran desafío. Siempre fuiste una hermosa mujer y los medios y eso que nos imponen de estar siempre bellas y perfectas ¿para quiénes? Reflexionemos con todo esto. Q.E.P.D luchadora", se lee en uno de los comentarios.





