David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

Lucero Ibarra es la directora interina del Centro Público

Danza UNAM alista segunda edición de Epicentro

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Destitución de Romero Tellaeche hace estallar la alegría de la comunidad del CIDE en redes sociales

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

El cineasta colombo-italiano Salvatore Basile falleció este lunes a los 85 años de edad en Cartagena de Indias donde tenía su residencia permanente, informó el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay.

Basile, nacido el 18 de mayo de 1940 en Nápoles (Italia), llegó a Cartagena en 1968 por asuntos relacionados con su profesión "y aquí se quedó", recordó el alcalde.

Conocido popularmente como Salvo, Basile trabajó en producciones cinematográficas como 'El amor en los tiempos del cólera', basada en la novela homónima del nobel Gabriel García Márquez; en 'Ilona llega con la lluvia', inspirada en la obra de Álvaro Mutis, y en 'La estrategia del caracol', entre muchas otras.

También participó en telenovelas como 'Calamar', 'Pobre Pablo', '¡Ay cosita linda mamá!' y "Café con aroma de mujer" y "Señora Isabel".

En "Café con aroma de mujer" (1994), la icónica telenovela colombiana, interpretó al personaje de Gian Carlo, un rol secundario que formaba parte del elenco principal junto a estrellas como Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker.

Basile, actor italiano radicado en Colombia desde los años 60, participó en 316 episodios de la producción, destacando su versatilidad en un elenco que superaba las 50 figuras.

Es recordado por su participación durante dos décadas en la junta directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) y como asistente de dirección en la cinta 'Queimada', dirigida por el italiano Gillo Pontecorvo y protagonizada por Marlon Brando.

Por su vinculación con la ciudad, el alcalde lo definió hoy como "el italiano más cartagenero de todos".

"En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y 'donde me van a enterrar con una pepa (semilla) de mango entre las piernas'" agregó Turbay.

