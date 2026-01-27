El legendario baterista jamaicano Lowell "Sly' Dunbar", de 73 años, que saltó a la fama como miembro del dúo de productores 'Sly and Robbie', murió este lunes, según confirmó su esposa, Thelma Dunbar.

"Esta mañana, sobre las 7:00 hora local (12:00 GMT), fui a despertarle y no respondía, llamé al médico y me dio la noticia", declaró a los medios locales la esposa de 'Sly', reconocido por sus innumerables éxitos de reggae y dancehall junto con el bajista Robbie Shakespeare, fallecido en 2021 en Miami.

"Ayer fue un día muy bueno para él. Vinieron amigos a visitarlo y todos lo pasamos muy bien. Ayer comió bien, a veces no le apetecía comer. Sabía que estaba enfermo, pero no sabía que estaba tan grave", explicó Thelma.

Dunbar, oriundo de Kingston, cuya primera aparición discográfica fue en el álbum 'Double Barrel de Dave' y 'Ansell Collins', comenzó a tocar la batería a los 15 años con 'The Yardbrooms' y más tarde se unió a la banda 'Skin, Flesh & Bones', liderada por Ansell Collins.

Shakespeare conoció a Dunbar en 1972 y lo recomendó al productor Bunny Lee como baterista de sesión para los 'Aggrovators'.

Ambos decidieron seguir tocando juntos, colaboraron con el difunto Peter Tosh y su banda hasta 1981 y grabaron cinco álbumes.

Su muerte sigue a la del músico jamaicano Stephen 'Cat' Coore, cofundador de la banda 'Third World', aclamada internacionalmente, que falleció repentinamente la semana pasada a los 69 años.

