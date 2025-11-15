Más Información

Magia e historia, en el arte de Marta Palau

Magia e historia, en el arte de Marta Palau

José María Velasco, botánico: revelan su lado más personal

José María Velasco, botánico: revelan su lado más personal

Mi vida dentro de la vida de la UNAM

Mi vida dentro de la vida de la UNAM

Vandalizan exposición de Día de Muertos en las Rejas de Chapultepec 

Vandalizan exposición de Día de Muertos en las Rejas de Chapultepec 

El Festival de Música de Morelia celebra su edición 37 con América como eje temático

El Festival de Música de Morelia celebra su edición 37 con América como eje temático

Hitler habría tenido una condición de desarrollo sexual, según reciente documental

Hitler habría tenido una condición de desarrollo sexual, según reciente documental

Pancho Rodríguez, director de la película “Llamando a un ángel” y la serie “Encrucijada”, murió hoy a los 50 años de edad.

Fue su colega y amigo, el realizador Rafa Lara (“5 de mayo, la batalla”) quien lo dio a conocer a través de su cuenta de Facebook, en un mensaje acompañados por fotografías de ambos.

“Como actor lo tuve en una película y una serie, como guionista coescribimos una película, como amigo y colega, compartimos cervezas, lugares que eran joyas ocultas, eventos del medio, muchas pláticas profundas y hartas risas. Nunca sabemos cuándo será el último abrazo, agradezco los que la vida nos permitió. Descanse en paz”, escribió Lara.

Rodríguez, nacido en Guadalajara en 1975, estaba buscando estrenar en México su más reciente cinta “Abracadáver”, protagonizada por Ianis Guerrero (“Club de Cuervos”), en la que unos hermanos dedicados a la magia, se reúnen para robar una momia gemela de incalculable valor y preservar su circo.

Dicho largometraje llegó desde el año pasado a la plataforma streaming de HULU, pero en EU.

“Llamando a un ángel”, co dirigida con Héctor Rodríguez y Rodolfo Guzmán, buscó financiamiento en el festival de cine en Guadalajara 2005 con un pequeño video tan exitoso, que Disney se acercó a ellos para producir la cinta, a lo cual se negaron por las condiciones que la trasnacional pedía.

Finalmente el filme fue estrenado en salas por medio de Buena Vista, entonces subsidiria de los estudios del ratón Mickey.

Siempre gustó de la comedia y la farsa para contar historias. Fue autor del guion de la animación Día de Muertos y dejó listo el de Agavia, otra cinta del género, que está en vías de producción. También formó parte del proyecto Batallón 52, que consistió en 2010 de ese número de cortometrajes alusivos a la Independencia y la Revolución.

“Era luz, talento, sensibilidad y tenía un corazón enorme. Me duele profundamente su partida”, redactó por su parte Fabiola Rodríguez, productora del filme “Poderoso Victoria”.

El próximo trabajo de Rodríguez por llegar a salas es “Hijo de familia”, dirigida justo por Rafa Lara.

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal suelta polémico comentario sobre su boda con Ángela Aguilar: “Lo bueno es que es con la misma”. Foto: EFE

“Lo bueno es que es con la misma”: Nodal suelta polémico comentario sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton. Foto: AFP / AP

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton

Eiza González. Foto AFP

Eiza González deslumbra con ‘bikini body’ e irradia felicidad en Costa Rica

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

[Publicidad]