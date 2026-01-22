Más Información

El mundo artístico se encuentra de luto tras el fallecimiento del actor Julio Beckles, quien destacó en diversas telenovelas de Televisa y compartió créditos con algunas de las figuras más importantes de la televisión mexicana.

Este jueves, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer la noticia a través de un comunicado en el que lamentó la muerte del actor.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Julio Beckles, actor recordado por su participación en producciones como "La antorcha encendida", "Por tu amor" y "Rencor apasionado”, señaló la ANDI.

A lo largo de su trayectoria, Julio Beckles participó en telenovelas como "Por tu amor", "Rencor apasionado", "El alma no tiene color", entre otros que lo consolidaron como un rostro constante durante la década de los noventa y principios de los dos mil.

Hasta el momento, la ANDI no ha dado a conocer la causa oficial de su fallecimiento y la familia del actor tampoco ha emitido información al respecto.

Durante su carrera, Beckles trabajó junto a reconocidas estrellas como Aracely Arámbula, Gabriela Spanic, Saúl Lisazo y Eduardo Santamarina, dejando huella en distintas producciones de drama y época.

Además de su faceta como actor, Julio Beckles incursionó en la música, interpretando el tema “Me estás esperando”, con el que mostró su versatilidad artística más allá de la actuación.

Su partida deja un vacío entre colegas y seguidores que recuerdan su trabajo en algunas de las telenovelas más representativas de la televisión mexicana.

