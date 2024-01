El actor Christian Oliver, cuyo nombre verdadero es Chistian Klepster, protagonista de películas como "Speed Racer" y "Valkiria", murió junto a sus dos hijas pequeñas y el piloto Robert Sachs cuando viajaban rumbo a la isla de Santa Lucía en un trágico accidente aéreo, de acuerdo a información de TMZ, la avioneta en la que viajaban se estrelló en el mar cerca de una isla del Caribe.

El sitio de espectáculos explicó que el actor de 51 años, sus hijas, Madita, de 10 años, y Annik, de 12, y el piloto, eran los únicos pasajeros a bordo de un pequeño avión monomotor, el cual despegó en el aeropuerto J.F. Mitchell, ubicado en la isla granadina de Bequia.

La aeronave presentó un problema y al poco tiempo de despegar cayó al océano; los guardacostas de San Vicente y las Granadinas intentaron rescatarlos sin éxito con la ayuda de pescadores y buceadores de la zona.

Finalmente recuperaron cuatro cadáveres de entre los restos, identificándolos como el de Christian Oliver y sus hijas, así como del piloto, Robert Sachs; se investigan las causas del accidente.

El diario Searchlight, en San Vicente, reportó que el piloto alertó a la torre de control del aeropuerto local que estaba teniendo problemas con la avioneta, por lo que quiso regresar a la pista.

Esa fue la última comunicación que tuvo la torre de control con Sachs.

El trágico momento del accidente

En redes sociales circula un video del momento exacto del accidente aéreo, TMZ retomó el material que agrega a la nota informativa, en al que se detalla que el actor se codeó con algunos de los nombres más importantes de Hollywood, como George Clooney, Tobey Maguire y Cate Blanchett.

"¡El avión se ha estrellado! Llamen a la Guardia Costera", exclama la persona que grabó el video.

Esta semana Oliver publicó en Instagram una foto de un atardecer en una playa con la leyenda: "¡Saludos desde algún lugar en el paraíso! En honor a la comunidad y al amor ... 2024 ¡aquí vamos!".

La bienvenida al 2024, esta fue una de las últimas publicaciones en Instagram del actor Christian Oliver.

Oliver, nacido Christian Klepser, figuraba en unos 60 programas de televisión y películas, incluyendo un rol menor en "Operación Valquiria", protagonizada por Tom Cruise.

Al comienzo de su carrera, participó en la serie de televisión "Saved by the Bell: The New Class" y también actuó en "El club de las niñeras".

