Casa Million subasta 40 piezas arqueológicas en Francia; Cultura exige cancelar evento

"Primero sueño", la ópera basada en Sor Juana, llega al festival Decididas 2026; función especial hoy en CDMX

UNAM reafirma  su compromiso  con el proyecto de  Miguel León-Portilla

Desde el norte, celebra Posdata Editores 20 años de terquedad

Arte, Inteligencia Artificial y realidad en Lago Algo

El órgano monumental del auditorio estrena voz

se encuentra de luto luego de darse a conocer la muerte del actor Bobby J. Brown a los 62 años.

Brown, recordado por en la serie "The Wire", perdió la vida el pasado martes 24 de febrero en un trágico accidente que ha conmocionado a sus fans y al público en general.

Según reveló la hija del histrión a TMZ, Brown falleció por inhalación de humo tras quedar atrapado en un incendio en su propiedad de Maryland.

La oficina forense del estado, posteriormente, confirmó que la causa del deceso fue una lesión térmica difusa e inhalación de humo; además calificó la muerte como accidental.

Los hechos ocurrieron poco después de que Bobby entró a su granero para arrancar un antiguo Cadillac. Poco después llamó a un familiar para pedir un extintor, pero cuando llegaron al lugar, éste ya estaba envuelto en llamas.

El portal estadounidense, horas más tarde, publicaron un audio tomado del servicio de emergencias, donde se puede escuchar a la esposa del actor pidiendo ayuda.

En medio del caos, la mujer intentó ingresar al granero para salvar a Brown, lo que le provocó en quemaduras de tercer grado que ahora la mantienen en cuidados intensivos.

La familia explicó que, debido a la rapidez con la que el humo invadió los pulmones, Brown perdió la vida antes de sentir las llamas sobre su piel.

Además de "The Wire", Bobby también partició en la "La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales" y "We Own This City".

La familia ha pedido privacidad y detalló que se encuentran preparando el funeral para despedirlo.

