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Hace más de 20 años la cineasta chino-canadiense Xiaodan He vive en Montreal, ciudad que se convirtió en su segunda casa y en el escenario en el que quiso situar su nueva historia, en la que evita narrativas habituales sobre inmigración y mujeres.

Bajo esos ejes nació Montréal, ma belle, película protagonizada por Joan Chen que sigue a Feng Xia, inmigrante china de 53 años que inicia una relación con una joven quebequense originando así un proceso de autodescubrimiento.

“En el cine se habla muy poco del deseo de las mujeres de mediana edad. Para mí era importante tratar este tema, porque es una realidad y una lucha que existe en nuestra sociedad. Especialmente damos muy poca atención a las mujeres de mediana edad. No solo en Canadá, también en México o en China”, dice la cineasta a EL UNIVERSAL.

En la película, Feng Xia pensaba que su vida estaba definida, con un matrimonio estable, una rutina y familia que cuidar hasta que conoce a Camille (Charlotte Aubin) e inicia una relación secreta que pone en riesgo su matrimonio.

“Si no fuera inmigrante, no podría haber escrito esta película que nace del dilema que viven muchas familias inmigrantes, especialmente en Quebec. Quería mostrar cómo un lugar puede cambiar la vida de alguien. Para Feng Xia, que es una inmigrante china y una lesbiana reprimida, la ciudad representa la libertad de amar y ser ella misma”.

Además del retrato íntimo de Feng Xia, Montréal, mabelle también aborda la represión que viven muchas mujeres lesbianas en culturas conservadoras.

La directora se sorprendió, dice, de la conversación que el filme generó en redes sociales, especialmente entre audiencias jóvenes en China.

“Están discutiendo el tema de la homosexualidad. Al menos abrió una puerta para hablar de este tema tabú”.

El filme estará disponible gratis en la plataforma Nuestrocine.mx.

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